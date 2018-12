É possível recuperar as perdas nas apostas desportivas

26/12/18 - 08:08:49

Qualquer pessoa que realize apostas desportivas, eventualmente irá perder algum dinheiro no processo. No entanto é algo bastante comum (todos os apostadores, até os mais experientes às vezes perdem). O mais importante é saber como recuperar as perdas nas apostas desportivas, pois apenas desta forma irá conseguir vencer e ganhar dinheiro.

O novo governo discute a possibilidade de legalização das apostas no Brasil, caso seja aprovado o número de pessoas que participam de apostas desportivas vai crescer e conhecer as táticas para não cometer os erros mais comuns de principiantes é muito importante. Confira abaixo algumas dicas!

Todos os apostadores perdem, por isso é óbvio que é possível superar essas perdas. Existem 4 pontos principais que deve ter em conta quando perde, e que deve aplicar para recuperar as perdas que teve.

Os mesmos são:

Doem sempre

Identificar o que poderia ter feito melhor

Ter uma contabilidade paralela

Vamos então explicar-lhe os 3 pontos de forma mais completa.

1 – Doem sempre

Este parece me bastante simples de explicar. As perdas fazem parte da vida de um apostador (até traderes muito experientes por vezes perdem).

E, como é óbvio vão “doer-lhe”, mais que não seja na carteira, uma vez que pode ter perdido uma boa quantia (isso depende do que tiver apostado).

O importante depois de uma perda, é não se deixar abater e deve seguir em frente (não deve deixar que este fator influencie a sua produtividade), sendo que o primeiro passo para o fazer é identificar o que poderia ter feito melhor.

2 – Identificar o que poderia ter feito melhor

Deve saber que nem sempre é possível fazer melhor do que aquilo que fez. “Azares” acontecem e por vezes fazer uma análise perfeita do jogo não é suficiente.

No entanto por vezes é possível analisar aquilo que correu mal de forma a poder recuperar as perdas nas apostas desportivas, pois existem pessoas que têm muitos azares (e muitas vezes seguidas).

Ao analisar uma perda e perceber que efetivamente teve azar, deve ser o pior sentimento que deve ter.

Pois desta forma sabe que não há nada que possa melhorar na aposta seguinte, e isso apenas demonstra que está (tal como todos os outros apostadores) vulnerável aos riscos de um evento.

3 – Ter uma contabilidade paralela

Ter uma contabilidade paralela requer da sua parte uma grande atenção e preciosismo, uma vez que tem de manter registos de todos os seus ganhos e perdas.

Por exemplo, deve manter dois diários, um onde aponta todas as apostas que faz (sim, todas, independentemente de ganhar ou perder as mesmas) e outro onde irá assentar todo o dinheiro que efetivamente já poderia ter ganho com as suas apostas partindo do pressuposto daquilo que já sabe hoje.

Nesta contabilidade paralela o principal pressuposto passa por não cometer o mesmo erro duas vezes, e o seu principal intuito é ajudá-lo a lidar com a perda.

Agora já sabe como recuperar as perdas das suas apostas! Esperamos ter ajudado.

Por Aline Matos