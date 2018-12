Emsurb mobiliza equipes nos preparativos para o Réveillon 2019

26/12/18 - 15:00:45

Faltando poucos dias para a chegada de 2019, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) mobiliza suas equipes para que aracajuanos e turistas possam receber o ano novo da melhor maneira. Para isso, o cronograma de ações foi intensificado desde o início da semana, por toda a capital, para garantir o bem-estar de todos com os serviços de limpeza e os cuidados com os espaços públicos.

Por meio da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), a empresa realiza, nos dias 27 e 28, numa estrutura montada no local do evento, o cadastramento para os interessados em comercializar alimentos e bebidas durante a festa do Réveillon 2019. As vagas serão disponibilizadas nos segmentos de isopor e box de bebidas, caldo de cana e pastel, acarajé, drinks (capeta), food trucks, guloseimas, adereços, towner e lanches em geral. O sorteio será na próxima sexta-feira, 28, às 15h.

A Direpa fará também a fiscalização da ocupação dos espaços públicos na localidade, através do trabalho de 20 fiscais. “Os contemplados no sorteio e as famílias que montam tendas para as comemorações só poderão montar suas estruturas nos locais determinados pela nossa equipe a partir do dia 31 pela manhã. Nossa intenção é facilitar o acesso e proporcionar o máximo de conforto tanto para a população como para os comerciantes, por isso, durante esta semana, estamos intensificando os trabalhos de organização dos espaços para que a festa seja um sucesso”, enfatizou o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo.

Serviços de limpeza

Nesta quarta-feira, 26, na Orla de Atalaia, que em toda a sua extensão receberá celebrações do Réveillon, as equipes estão empenhadas com os serviços de varrição, na avenida Santos Dumont, e de coleta de resíduos na areia da praia. Além disso, no bairro acontece um mutirão de limpeza com o auxílio de equipes de roçagem mecanizada e pintura de guias.

“A partir do dia 31, iremos disponibilizar quatro equipes de varrição para a extensão da Orla de Atalaia. Já no dia 1, aproximadamente 20 equipes e dois caminhões compactadores irão trabalhar para garantir a limpeza pública após as celebrações na região. Utilizaremos também duas caixas estacionárias de 5m³ e cerca de 40 contentores de lixo que serão posicionados nos postes, para otimizar o serviço de coleta de resíduos”, explicou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

O diretor acrescentou, ainda, que o cronograma de trabalho foi pensado de forma que nenhum bairro da cidade fique com os serviços de limpeza prejudicados. A Orla Pôr do Sol e a Orlinha do Bairro Industrial também serão atendidas pelas equipes de varrição.

Programação

A festa do Réveillon 2019, que ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, se inicia às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. Às 22h30, sobe ao palco o cantor Luanzinho Moraes. À meia noite, acontece a queima de fogos e, logo após, às 0h30 será a vez da banda Chiclete com Banana garantir a animação do público. O evento, está sendo viabilizado pela Prefeitura de Aracaju, através de parcerias com o Governo de Sergipe, por meio do Banco do Estado de Sergipe (Banese), e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

Foto: Felipe Goettenauer