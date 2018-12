Escritora maruinense Joelma Martins lança seu primeiro livro ‘As Marias que conheci’

26/12/18 - 14:25:28

Lançamento acorrerá neste sábado, (29), no Gabinete de Leitura de Maruim.

A escritora e cordelista maruinense, Joelma Martins, vai lançar seu primeiro livro intitulado ‘As Marias que conheci’ no dia 29 de dezembro, às 19h, na sede do Gabinete de Leitura de Maruim, no Centro da cidade. A obra, publicada pela editora J. Andrade, de Aracaju, é um mergulho no cotidiano e no passado das diversas ‘Marias’ que a autora conheceu e que serão apresentadas de uma forma lúdica.

“É a minha primeira obra literária que traz enfoque na individualidade de cada personagem apresentada. Partindo das Marias da minha infância, da adolescência e da fase adulta, além das Marias que fui encontrando no caminho. A genealogia do nome Maria traz em si uma força muito grande, são mulheres guerreiras, soberanas, serenas. É também Maria, a pura escolhida por Deus a ser mãe de toda a nação, Maria Santíssima”, destaca a escritora.

Poesias, contos e pesquisas históricas e genealógicas norteiam a obra em que a autora presta uma delicada e sincera homenagem à sua ancestralidade enraizada nas famílias Ferreira e Silva.

“O título ‘As Marias que conheci’ é uma homenagem aquela que foi a minha inspiração: Maria Filomena Ferreira da Silva, minha Avó Mena. Uma mulher guerreira, soberana, de inigualável fé, muito obediente a Deus, que me ensinou a amá-lo acima de tudo. Bela contadora de histórias de rainhas e princesas, talvez seja esse o motivo do meu amor à contos de fadas”, revela Joelma Martins.

No livro em versos de cordel, a escritora apresenta fotografias das personagens que foram inspiração e resgata várias gerações em um roteiro criativo e emocional. Joelma Martins nos conduz, em suas peripécias, a um universo intimista das mulheres atemporais que ela considera verdadeiras fadas, princesas e rainhas. Em cada página, as peculiaridades de cada Maria saltam aos olhos ao evocar paisagens, valores, modos de falar e de viver que, não fosse pela escrita, se perderiam na moagem do tempo.

A autora

Joelma Ferreira Martins Santos, filha de José Martins Santos e Maria Clareunice Ferreira Martins, nasceu em Maruim, (SE) no dia 16 de março de 1970. É Licenciada em Letras Português (UNIT) e Bacharel em Biblioteconomia e Documentação (UFS). Cordelista. Pós-Graduada em Didática do Ensino Superior e Gestão Educacional. Bibliotecária do Gabinete de Leitura de Maruim. Funcionária pública municipal. É imortal na Acadêmica Maruinense de Letras e Artes, ocupa a cadeira Nº 8, cujo a patrona é Josilda de Mello Dantas.

As obras

Maruim, Cidade das Luzes, Eterna Menina das Letras – (2017)

Templo Majestoso, Orgulho do Ilustre Barão – (2017)

Um só amor, um só coração, uma só Congregação Família dos Discípulos – (2018)

Das Neves às Nuvens – I Antologia das Mulheres do Cordel Sergipano – (2018)

Em Princesas e Rainhas as transformei – (2018)

As Marias que conheci – (2018)

Serviço

Lançamento: Livro “As Marias que conheci”, de Joelma Martins (J. Andrade, 64 págs.)

Onde: Gabinete de Leitura de Maruim (Praça Barão de Maruim, Centro de cidade).

Quando: dia 29 de dezembro (sábado), às 19 horas.

Por Lohan Muller