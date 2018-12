Fábio apoiará Edvaldo Nogueira e fará oposição a Jair Bolsonaro

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) recebeu nesta quarta-feira (26) em seu gabinete, o deputado federal eleito Fábio Henrique e o vereador Jason Neto, ambos do PDT. Os três conversaram sobre o apoio do novo parlamentar à gestão municipal no Congresso Nacional. Fábio também externou que integrará o bloco de oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

– O apoio do deputado eleito Fábio Henrique será de fundamental importância para o nosso trabalho. Vamos continuar buscando por recursos para a concretização de projetos importantes na cidade e fico feliz por saber que poderemos contar com a ajuda de Fábio, que se colocou à disposição de Aracaju” disse Edvaldo.

Sobre a posição do deputado eleito na Câmara Federal, o prefeito Edvaldo disse que isto fortalecerá o bloco: “Como prefeito, adotarei uma postura republicana e continuarei buscando investimentos para Aracaju. Como militante, luto para que o nosso país saia dessa crise que ninguém aguenta mais. Por isso acredito que o bloco formado pelo PCdoB, PSB e PDT, que fará frente de oposição a Bolsonaro, será muito importante, e Fábio, como representante do nosso Estado, estará lutando pelo nosso povo”, comentou.

26/12/18 - 22:20:49