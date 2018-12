Servidores do Hospital Univesitário ficam sem alimentação durante plantão

26/12/18 - 11:26:46

Trabalhadores do Hospital Universitário de Sergipe, tiveram o serviço de alimentação suspenso durante o plantão, do dia 24, véspera de Natal, sem que fossem avisados da suspensão.

Por conta disso, os trabalhadores realizaram na manhã desta quarta-feira (26) uma manifestação, cobrando esclarecimentos por parte da direção da unidade de Aracaju, da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Segundo informações passadas pelo coordenador de comunicação do sindicato, o único aviso que os trabalhadores obtiveram foi no dia 19, através do Whatsapp.

Com essa decisão, os servidores precisariam sair do hospital para encontrar para se alimentarem e inclusive alguns ficaram sem se alimentar porque foram pegos de surpresa, informou o sindicato da categoria. “Isso é muito complicado para quem trabalha como plantonista e não pode se ausentar da unidade, porque está a disposição para qualquer intercorrência”, explicou.

Logo após a manifestação, a direção do hospital emitiu uma nota explicando a situação.

Veja o que diz a nota

“O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) vem a público esclarecer que, em face de determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) e por deliberação do Conselho Universitário da UFS (Consu), a partir de 17 de dezembro de 2018, os servidores e trabalhadores terceirizados só poderão ter acesso ao Restaurante Universitário (Resun) e aos demais refeitórios do sistema com o pagamento do valor integral das refeições. No entanto, o HU-UFS ressalta que o espaço do refeitório é público, com funcionamento durante as 24 horas do dia, e pode ser utilizado para consumo de alimentação própria, caso o usuário não tenha interesse em comprar a refeição oferecida. Além do mais, todos os servidores e terceirizados do HU-UFS recebem auxílio-alimentação no pagamento dos seus vencimentos mensais e, de acordo com o previsto na legislação em vigor, é vedado o pagamento em duplicidade, em pecúnia ou/e em alimentos, de valores referentes à refeição. Finalmente, a Governança informa que são isentos do pagamento das refeições os pacientes internados e os seus respectivos acompanhantes, na forma da lei, e os residentes que exercem as suas atividades no HU-UFS”.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, no programa Jornal da Vida

Foto Sintufs