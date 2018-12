IFS ABRE O PROCESSO SELETIVO PARA PROFISSIONAL DE LIBRAS

26/12/18 - 16:45:49

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), torna público o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação, por tempo determinado, de profissional técnico especializado em linguagem de sinais. As inscrições, para concorrer às 03 vagas ofertadas, custam R$ 50,00 e devem ser realizadas pelo próprio candidato ou por seu representante legal no período de 26/12/2018 a 04/01/2019, das 08h30 às 11h e das 14h30 às 17h, na CSC/PROGEP do IFS, localizada na Avenida Jorge Amado, nº 1551, 1º andar, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/ SE.

A carga horária será de 40 horas semanais e o vencimento básico mensal será equivalente ao cargo de Nível de Classificação E I01, do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, atualmente no valor de R$ 4.180,66. O contratado fará jus, ainda, à percepção do auxílio alimentação e, desde que atendidos os requisitos legais, ao auxílio transporte e assistência pré-escolar.

A seleção acontecerá mediante prova prática e de títulos, que será avaliada por Banca Examinadora constituída de até (03) três servidores Técnico-Administrativos em educação ou professores efetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, com fluência em LIBRAS.

