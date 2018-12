Japoatã conquista mais maquinário para o setor de obras

26/12/18 - 10:15:30

Na manhã desta sexta-feira (21), aconteceu no Povoado São Vicente em Própria, a entrega de 55 milhões de reais em máquinas e equipamentos agrícolas. Onde Japoatã e mais cerca de 60 municípios sergipanos foram beneficiados.

Um investimento viabilizado através de emenda parlamentar da bancada impositiva em parceria com a CODEVASF. Para o Prefeito Magno estamos terminando o ano da 2018 já com muitas conquistas para o município. “Só temos a agradecer ao Deputado Federal André Moura por essas indicações e o pelo que vem fazendo em nosso estado e município”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretário de obras Renan este maquinário vai beneficiar ainda mais na manutenção das nossas estradas. “A aquisição do maquinário do tipo enchedeira irá aumentar a eficiência dos serviços de terraplenagem, realizados nas melhorias e recuperações de estradas do nosso município, assim como nos serviços preliminares de áreas a receberem revestimento em paralelepípedo ou asfalto. Servirá também como auxílio na remoção de entulhos gerados em obras do município e como atenuante/facilitador na limpeza de áreas de logradouros.” Afirmou.

O ato contou com a presença do superintendente regional da Codevasf em Sergipe, César Mandarino, do líder do governo no Congresso Nacional, deputado federal André Moura, prefeitos dos municípios que foram contemplados na ação, vereadores, secretários municipais e diversas lideranças locais.

Ascom PMJ