Inaldo elogia quem não é “mulherengo” e critica gay “dá dinheiro a menino”

26/12/18 - 05:50:17

Um vídeo que circulou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (25), acabou gerando muita polêmica, após uma fala do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo elogiar quem não gasta dinheiro com “mulherada” e não ser gay para dar “dinheiro a menino”.

No áudio, aparece padre Inaldo elogiando uma pessoa, onde ele afirma que “o caba é trabalhador” porque trabalha muito. Ainda em seus elogios, Inaldo diz que “caba não é gay para ta dando dinheiro a menino”.

Veja na íntegra o que disse o prefeito: “Quem era Odair? Não era nada. Odair agora é metido, é isso é aquilo. Odair agora tem um carro bom, tem não sei quantos ônibus. Mais olhe o que o cara trabalha, olhe quanto o cara sofre. Olhe o caba não é mulherengo para ta gastando dinheiro com mulher, o cara não é beberrão. O caba não é gay para ta dando dinheiro a menino”.

Foto redes sociais

Munir Darrage