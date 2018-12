Pesquisa de preços das festas de réveillon auxilia consumidores

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), disponibiliza uma nova pesquisa de preços para quem pretende comemorar o Réveillon em restaurantes e bares da capital sergipana.

Nos pacotes ofertados pelos estabelecimentos (mesas e individuais), já incluem, em sua grande maioria, custos com alimentos e bebida, além de entretenimento como shows musicais e queima de fogos.

De acordo com a coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Rodrigues, a equipe desenvolveu o levantamento em 14 diferentes estabelecimentos comerciais. “Com a divulgação da pesquisa, conseguimos apresentar para os consumidores vários tipos de orçamentos, com preços compatíveis para todos os bolsos. É importante salientar que o valor tem a ver com o serviço oferecido, inclusive o buffet e o tipo de bebida. Quem pretende passar réveillon nesses lugares deve estar ciente disso e avaliar se a oferta está sendo cumprida, antes de adquirir determinado pacote”, ressaltou.

Nesse sentido, o coordenador geral do Procon Aracaju, Igor Lopes, esclarece que “toda a oferta veiculada, em qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor a cumpri-la, sob pena do consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação ou rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia que eventualmente tenha sido paga, atualizada monetariamente”, informou.

A variação de preços constatada na pesquisa refere-se ao período em que foi realizada a coleta, podendo haver alteração dos mesmos, inclusive por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, bem como em virtude da data da compra.

Para esclarecimentos de dúvidas ou denúncias, o Procon Aracaju está disponível através do número 151. Para registrar reclamações, na sede do órgão, o consumidor pode agendar o atendimento através do site procon.aracaju.se.gov.br, por meio do link ‘agendamento online’, que irá disponibilizar um calendário com dias e horários disponíveis. O órgão está localizado na av. Barão de Maruim, nº867, bairro São José, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

26/12/18 - 07:25:14