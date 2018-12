RÉVEILLON: PREFEITURA DE ARACAJU ALINHA AÇÕES DE SEGURANÇA

26/12/18 - 16:11:02

Os preparativos para o Réveillon 2019, na Orla de Atalaia, contam com o reforço no esquema de segurança e cuidados com as estruturas de palco, camarotes e espaço de acionamento dos fogos de artifício. Para alinhar as ações voltadas a esses segmentos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), promoveu uma reunião, na manhã desta quarta-feira, 26.

O secretario municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que uma estrutura diferenciada vem sendo preparada para promover maior segurança no espaço do evento, além da atenção aos terminais de integração. “Atuamos com o trabalho da Guarda Municipal (GMA) e com o trabalho da Defesa Civil de Aracaju, que intensificam a atenção para que, no dia 31, o público possa aproveitar o evento com tranquilidade”, destacou o gestor.

As providências para garantir uma montagem segura, das estruturas do evento, já vêm sendo adotadas desde a chegada dos primeiros materiais. “Estamos realizando o acompanhamento da montagem e verificando a qualidade do material, para que a estrutura esteja fidedigna em relação ao projeto apresentado e para que siga o planejamento corretamente”, acrescentou o secretário Luís Fernando.

Sobre a segurança no espaço de acionamento dos fogos de artificio, o secretário ressalta que haverá uma equipe de brigadistas e bombeiros civis. “Também atuamos pela segurança no espaço do acionamento dos fogos de artificio. Estarão a postos 32 brigadistas e 5 bombeiros civis, além do apoio da equipe da Defesa Civil “, indicou.

A novidade para este ano é a ampliação do número de guardas municipais em atuação na área do evento, e a utilização do ônibus que abriga a base comunitária móvel de videomonitoramento. “Serão 160 guardas em atuação na área do evento. Vamos utilizar o ônibus com as câmeras, que facilitam o trabalho e garantem maior precisão e agilidade à atuação da Guarda Municipal. Além disso, está prevista uma saturação no terminal da Atalaia, por isso, trabalharemos com ações preventivas já nesses espaços, promovendo revistas, de maneira a evitar pessoas mal intencionadas. Também haverá o apoio da Policia Militar de Sergipe e o controle do fluxo de trânsito pela SMTT”, conclui o secretário da Defesa Social.

Participaram da reunião o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, e o diretor da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), subinspetor Fernando Mendonça.

Fonte e foto assessoria