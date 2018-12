Rádios e TV Aperipê transmitem ao vivo solenidade de posse de Belivaldo

26/12/18 - 14:01:03

No dia 1° de janeiro de 2019, o governador, Belivaldo Chagas e a vice-governadora, Eliane Aquino, tomarão posse dos seus respectivos cargos, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe – ALESE. Entendendo que a solenidade é de grande importância e interesse dos sergipanos, a Fundação Aperipê, através da Aperipê TV e das Rádios Aperipê AM 630 e FM 104.9, preparou uma ampla cobertura para que você possa acompanhar todos os detalhes do evento ao vivo e, posteriormente, pelo Jornal da Aperipê.

A Aperipê TV entrará ao vivo e em rede com a TV ALESE, a partir das 14h, com transmissão ancorada pelo repórter/apresentador, Thiago Aragão. Até o início da cerimônia, previsto para

às 14h30, Thiago apresentará o currículo de Belivaldo Chagas, entrevistará personalidades presentes no evento e chamará reportagens previamente gravadas.A transmissão se estenderá até a finalização da tradicional revista da tropa, com previsão de duração prevista para cerca das 15h.

Já as Rádios Aperipê AM 630 e FM 104.9 transmitirão todo o áudio da solenidade a partir das 14h, ao vivo, direto do plenário da ALESE com as entrevistas do governador, da vice, demais políticos, autoridades e convidados. Logo após o evento na Assembleia, você poderá acompanhar os flashs da missa em ação de graças, que acontecerá na Igreja no Conjunto Bugio.

SERVIÇO

O que? Cobertura ao vivo da cerimonia de posse do governador e vice-governadora.

Onde? Assembleia Legislativa de Sergipe–ALESE.

Quando? Dia 1 de janeiro.

Hora? A partir das 14h.

Meios de comunicação? Ao vivo através da Aperipê TV – Canal 6.1 e Rádios Aperipê AM 630 e FM 104.9.

Reportagens? Rádios Aperipê – Reportagem ao vivo, por Otacílio Leite / Aperipê Tv – Transmissão ao vivo e Reportagem para o Jornal Da Aperipê, por Selma Souza.

Fonte e foto assessoria