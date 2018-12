TRESE REALIZA SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) publicou o edital para a realização do processo seletivo objetivando o preenchimento imediato de vagas e formação de cadastro de reserva do programa de estágio para os níveis médio e superior, nas áreas de Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Informática, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, História, Pedagogia e Psicologia com habilidade em Libras.

As provas ocorrerão no dia 27 de janeiro de 2019, das 13h às 15h, horário local, e serão aplicadas no SENAI – CETAF-AJU – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco, situado na Av. Pres. Tancredo Neves, 2001 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE. A inscrição é gratuita.

A inscrição para o processo seletivo somente terá validade se cumpridas duas etapas:

1ª Pré-inscrição, que será realizada entre os dias 17 de dezembro de 2018 a 4 de janeiro de 2019, no endereço eletrônico www.se.iel.org.br.

2ª Entrega das cópias dos documentos e apresentação dos originais, além do formulário de inscrição impresso. A entrega é presencial, em Aracaju, no período de 20 de dezembro de 2018 a 10 de janeiro de 2019, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h (exceto nos dias 24, 25 e 31/12/2018 e 1º/01/2019), no endereço do IEL – Instituto Euvaldo Lodi, Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, 3º andar, Bairro Capucho.

Em relação aos candidatos de nível médio (exceto os de Aracaju), os formulários também poderão ser entregues nos cartórios eleitorais dos respectivos municípios relacionados no edital, das 8h às 14h, no período de 07 a 10 de janeiro de 2019.

Os estudantes de nível superior que desejarem participar da seleção devem ter média geral igual ou maior que 6,0 (seis), devem apresentar os documentos comprobatórios no ato da validação da inscrição. Os concorrentes de nível médio devem ter cursado os últimos 3 (três) anos em escola pública, ter sido aprovados em 2017 ou 2018 (conforme calendário escolar da instituição de ensino), ter média geral escolar em 2017 ou 2018 superior ou igual a 6,0 (seis), pertencer à família com renda de até 2 (dois) salários-mínimos mensais e devem apresentar os documentos comprobatórios no ato da validação da inscrição.

Os candidatos poderão tirar dúvidas e obter orientação em qualquer etapa do processo seletivo, por meio do e-mail iel.se@fies.org.br ou pelo telefone (79) 3226-7514.

Outras informações podem ser obtidas no edital.

Da assessoria