Grupos políticos brigam para manter ou anular votos de Valdevan Noventa

27/12/18 - 16:35:06

Por Diógenes Brayner

Uma disputa intensa pelo mandato do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) foi detectado nos bastidores praticada por aqueles que podem assumir a sua vaga Câmara Federal, em caso da anulação de seu registro. Valdevan continua preso no cadeião de Estância, acusado por “compras de votos e tentar influenciar junto a testemunhas dos inquérito policial, com objetivo de atrapalhar o trabalho da Justiça.

Segundo revelou nesta quinta-feira (27) uma fonte bem avaliada, a disputa pelo mandato de Valdevan Noventa parte do grupo que pretende a perda de mandato, o que permitiria que o primeiro suplente se tornasse titular definitivamente, no caso o deputado federal Jony Marcos (PRB), com um outro bloco que defende o impedimento de Valdevan para e anulação dos seus votos.

– Com a anulação dos votos – segundo a mesma fonte – o pastor Jony Marcos (PRB) não poderia assumir o mandato e pode beneficiar até a oposição, dependendo de novos cálculos percentuais. Mas há também o grupo que esteve com Valdevan Noventa que luta, através de advogados, que ele assuma o mandato.

Sobre Habeas Corpus

O advogado Evaldo Campos disse ontem que o TRE voltou na negar hábeas corpus à radialista Karina Liberal, também presa como assessora direta de Valdevan Noventa. Nesta quinta-feira (27) Evaldo Campos voltou a entrar com um novo habeas corpus em favor da radialista que deve ter decisão do presidente do TRE, desembargador Ricardo Múcio.

Também nesta quinta-feira foi dado entrada a outro hábeas corpus em favor do deputado federal eleito Valdevan Noventa, no TRE-SE, pedindo a sua liberdade da prisão. A alegação é que “o inquérito já foi concluído, a denúncia já foi feita pelo Ministério Público Federal e não há mais como ele interferir no andamento das investigações. A estratégia da defesa é entrar com pedido de hábeas corpus, para mostrar que “a prisão não faz mais sentido”.

Evaldo Campos disse ainda que “dentro do Direito, Valdevan Noventa tem amplas chances de assumir o mandato.