1º Lugar: Nossa Senhora do Socorro atinge a maior nota da Educação do Estado

27/12/18 - 14:14:31

Sintese divulgou o ranking na manhã desta quinta-feira, 27, no qual Nossa Senhora do Socorro atingiu o 1º lugar com a nota 7,1

Aplicando métodos de avanços na educação do município, desde o início da gestão, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) finalizou o ano com prestígio e reconhecimento. Fruto desse trabalho desenvolvido, Socorro atingiu o 1º Lugar do ranking avaliado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) em relação à Educação do Estado em 2018.

“A nota é mais um passo do reconhecimento que estamos tendo graças aos avanços que temos feito na Educação desde o início de 2017. Estamos nos esforçando muito para melhorar a educação no município, realizando fortes investimentos em todas os setores. Desde a alimentação escolar, passando por obras importantes como a construção de quatro creches; a seriedade no pagamento do piso dos profissionais, até outras conquistas, como a implantação de projetos pedagógicos e da gestão democrática. Foi um ano de muitos reconhecimentos, tanto dos ministérios públicos Estadual e Federal, quanto da nota do IDEB. Finalizamos 2018 com mais esse reconhecimento que vem ainda mais coroar nossa realidade”, pontuou o prefeito Padre Inaldo.

Durante a divulgação das notas, a presidente do Sintese, Ivonete Cruz, explicou os quesitos para a obtenção dos resultados. “O que caracterizam as notas dos primeiros colocados são: a questão do direito ao piso e à carreira. São municípios que ano a ano estão reajustando os pisos aplicados na carreira. Outra questão que se é avaliada é o crescimento da matrícula, fizemos uma análise para saber se os gestores estão alcançando esse quesito. Um outro ponto importante é saber se os gestores estão cumprindo o que a legislação diz no que tange à transparência. Esses foram alguns pontos avaliados para se chegar ao resultado final”.

Para a secretária da Educação, Marieta Barbosa, essa nota do Sintese só vem concretizar o que a Semed já sabia, devido aos trabalhos realizados e planejados para os quatro anos da gestão. “A avaliação do Sintese em coroar a prática e a ação que a Prefeitura adotou desde o primeiro momento quando assumimos – que foi de fazer um trabalho técnico sempre ouvindo todos os segmentos – só vem concretizar o que a gente estava fazendo da maneira mais correta possível. Encerramos o ano essa semana cumprindo as metas que estabelecemos praticamente para os quatro anos da gestão e estamos apenas no segundo ano”, afirmou.

Ainda segundo a secretária, “ao alinhar o trabalho técnico com o cuidado, com o ser humano, com a pessoa, com o lugar onde a gente vive e o lugar que a gente quer transformar, nós alcançamos bons resultados. E tudo isso se dá primeiro pela educação, essa semente que foi plantada em terreno fértil ainda vai dar muitos bons frutos para Socorro, eu acredito nisso”.

Da assessoria