ALESSANDRO VIEIRA E DEMAIS INTEGRANTES SERÃO BEM VINDOS AO PPS, DIZ SUELY BARRETO

27/12/18 - 08:08:59

A militante social e membro da Executiva Estadual e do Diretório Nacional do PPS, Suely Barreto, destacou que a filiação de ex-integrantes do partido Rede Sustentabilidade ao Partido Popular Socialista (PPS) fortalece a sigla partidária, e que a junção desses novos quadros de pessoas comprometidas e determinadas a defender a decência, a moralidade e a execução de uma nova política, tornará o PPS de Sergipe em um dos partidos mais fortes, mais organizados e mais representativos do Estado.

Para Suely Barreto essa integração é vista de forma positiva pelos demais filiados, e que toda mudança provoca reações diversas que serão superadas assim que toda a reformulação do partido for concluída.

Na oportunidade a integrante do diretório Nacional do PPS antecipou que após a realização do Congresso Nacional da sigla, que está prevista para o primeiro trimestre de 2019, o partido trocará de comando e o Senador Alessandro Vieira assumirá a presidência estadual do partido, atendendo ao convite do Presidente Nacional do PPS, o Deputado Federal Roberto Freire.

A vinda dessa nova liderança para o PPS traz uma enorme expectativa no tocante à consolidação do processo de reorganização do partido no Estado.

A militante social Suely Barreto tem se destacado no cenário estadual pelo seu histórico de luta em defesa das classes menos favorecidas, e é uma grande incentivadora do protagonismo feminino na vida politica, e finaliza afirmado que o PPS estará de portas abertas para todos aqueles que desejam participar de um partido decente, representativo e que trabalhará arduamente para a construção de um país melhor.