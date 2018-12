FROTA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AUMENTA NO RÉVEILLON

27/12/18 - 16:28:38

Em razão do feriado do dia 01 de janeiro e do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado para o dia 31 de dezembro, o que resulta em uma procura maior por passagens para as cidades do interior, a Coordenadoria Estadual de Transportes em comum acordo com todas as operadoras de transportes alternativos, disponibiliza a partir do início da manhã da sexta-feira, 28, até a manhã da quarta-feira, 02, toda a frota reserva de veículos.

Segundo o Coordenador Estadual de Transportes, Everton Menezes, o objetivo é atender a demanda da população. “Normalmente o aumento da frota acontece no dia 31, porém, em virtude do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado para os servidores dos órgãos públicos, antecipamos a disponibilização da frota reserva, uma vez que muitos passageiros preferem se deslocar com antecedência a fim de aproveitar o feriado prolongado, sendo que a frota de veículos que circularão para os municípios dos oito territórios sergipanos aumentará de 660 para 701”, declara.

Everton Menezes frisa que mesmo com a necessidade do aumento da frota nesse período, a fiscalização dos veículos manterá o mesmo rigor. “Oferecer bons serviços a população sergipana, sem esquecer-se de priorizar a qualidade e segurança são elementos crucias na gestão do governador Belivaldo Chagas. Portanto, durante esse período fica suspenso o sistema de revezamento programado dos veículos, bem como não será permitido a contratação de veículos de terceiros não cadastrados e vistoriados pela Cotransp”, enfatiza.

Para os usuários que não desejam enfrentar longas filas, as cooperativas já estão disponibilizando a venda de passagens antecipadas no Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no centro da cidade e no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite (Rodoviária Velha), situado na Avenida Tancredo Neves, os dois principais pontos de partida para as cidades do interior.

Texto e foto: Alex Santiago