BELIVALDO ANUNCIA GEORGE TRINDADE PARA ADMINISTRAÇÃO

George Trindade será o novo eecretário da Administração do Estado, o anuncio foi feito no final da tarde desta quinta-feira (27) pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). A Secretaria da Administração substitui a Seplag e cuidará dos recursos humanos do Estado, que envolve mais de 60 mil trabalhadores entre os da ativa e os aposentados, e ainda dos contratos centralizados e do patrimônio imaterial do Estado.

George Trindade, de 44 anos, é um administrador de Empresas formado pela Unit e está no segundo mandato como como presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe – Jucese – onde faz um trabalho de reconhecido valor técnico que encheu os olhos do governador Belivaldo Chagas.

Ele foi secretário de Agricultura na gestão do prefeito José Trindade, em Boquim, e assessor de Planejamento na de Pedro Barbosa. George é muito rigoroso em tudo o que faz e tem relacionamento político com o deputado federal Fábio Reis (MDB) e toda a família Reis. Ele é também filiado ao MDB.