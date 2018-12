Governo usará royalties para pagar aposentados e pensionistas

27/12/18 - 16:02:20

O governador Belivaldo Chagas (PSD) usou as redes sociais para informar que a partir de janeiro irá usar parte dos royalties para pagar a folha dos aposentados e pensionistas, mantendo a outra parte do dinheiro para manutenção das estradas.

Belivaldo explica que “diferente do que foi feito em 2014, o governo vai ceder apenas uma parte dos royalties, ficando uma outra parte para ser aplicada na manutenção de estradas. Com essa operação, iremos garantir o pagamento de aposentados e pensionistas pelos próximos meses”, disse Belivaldo.

O governador diz ainda que irá encaminhar o projeto à Alese na semana que vem, autorizando o Sergipeprevidência a contrair operação de crédito. “Iremos encaminhar um Projeto de Lei autorizando o Poder Executivo Estadual a contrair uma operação de crédito para capitalizar o Sergipeprevidência, dando como garantia uma parte dos recursos dos royalties”, explicou Belivaldo.

Sobre a votação do projeto, o governador disse que “hoje pela manhã me reuni com o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, e nosso líder Chiquinho Gualberto, para tratar de uma convocação extraordinária da Alese para o dia 3 de janeiro”.

Munir Darrage