Conheça a atuação do Fisioterapeuta Residente no Hospital de Cirurgia

27/12/18 - 14:07:57

A Fisioterapeuta Laís Lima não hesitou ao tomar a decisão de dar um passo importante na sua carreira profissional. E foi com esse objetivo que se inscreveu no processo seletivo 2017 da Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.

Lais obteve êxito na seleção, sendo aprovada na primeira colocação. Agora está quase finalizando a Residência e conta como foi sua rotina durante esses dois anos. “Dentro da rotina do Fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), assim como também em todo ambiente hospitalar, há a reabilitação cardiopulmonar e musculoesquelética dos pacientes, que com exercícios diários dá ao o indivíduo a capacidade de retornar às atividades cotidianas, com funcionalidade e qualidade de vida, assim como era antes do período de internação”, relata.

Ela afirma que a Residência é uma experiência única e diferenciada, possibilitada através de visitas multiprofissionais à beira leito, onde há exposição e debate sobre o caso clínico de cada paciente, e também por conta do acompanhamento e atendimento dos pacientes que estão internados nas UTIs do Hospital de Cirurgia. Além isso, dentro das atividades teóricas há apresentação de aulas com temas relacionados aos casos presentes na rotina hospitalar.

Os profissionais do Programa de Residência Multiprofissional são orientados por preceptores, como Izabella Fontes, que é Mestre, Fisioterapeuta Intensivista e preceptora de Lais. Izabella explica que eles desempenham a função de supervisão durante o treinamento em serviço. “Exercemos o papel de orientador para os residentes nos campos de prática. Além disso, promovemos também a integração com os outros residentes das demais equipes”, finaliza.

Para os graduados em Fisioterapeuta que estiverem interessados, as inscrições para a Residência Multiprofissional do Hospital de Cirurgia estão abertas até amanhã, 28 de dezembro, e podem ser feitas através do site inscricao.fbhc.org.br, onde também está disponível o edital do processo de seleção. Os aprovados receberão uma bolsa do Ministério da Saúde, no valor de R$ 3.330,43.

Fonte e foto assessoria