ELIANE ENTREGA CARTA RENÚNCIA DO CARGO DE VICE-PREFEITA

27/12/18 - 15:20:56

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta quinta-feira, 27, a carta-renúncia da vice-prefeita Eliane Aquino. Ela deixa o cargo na administração municipal para assumir, no próximo dia 1º de janeiro, o mandato de vice-governadora do Estado, para o qual foi eleita ao lado do governador Belivaldo Chagas.

“Com o coração bem apertado, recebi pela última vez, como vice-prefeita, em meu gabinete, a minha querida amiga Eliane Aquino. Ela me entregou seu pedido de renúncia, pois irá para o governo do Estado. A Eliane, eu só tenho a agradecer pelo companheirismo e parceria nestes dois anos de trabalho por Aracaju. Eliane também deixou sua marca na reconstrução da cidade. Deixará muitas saudades, mas tenho certeza que fará um excelente trabalho ao lado do nosso governador Belivaldo Chagas”, afirmou o prefeito.

Da mesma forma, Eliane disse que se despedia do mandato de vice-prefeita com o “coração apertado”, mas ressaltou sua satisfação em ter dado sua contribuição à gestão de Aracaju. “Ao lado de Edvaldo, ajudei na reconstrução da nossa cidade que pretende retomar o título de cidade da qualidade de vida. Agora, como vice-governadora, continuarei lutando pela melhoria das condições de vida do povo aracajuano e sergipano”, assegurou.

Foto Ana Licia Menezes