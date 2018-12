Espelho da Vida- Isabel joga na cara de Cris que ficou com Alain: ‘Dormimos juntos’. As duas se encontram no hospital e vilã revela que teve recaída com o ex

Com Alain (João Vicente de Castro) entre a vida e a morte no hospital, a rivalidade entre Isabel (Alinne Moraes) e Cris (Vitória Strada) fica ainda mais acirrada. As duas se encontram no corredor do hospital de Rosa Branca e têm uma conversa tensa, em Espelho da Vida. A atriz vai logo perguntando o que a jornalista está fazendo ali, e ela responde:

“O mesmo que você, vou ver o Alain. Enquanto ele não estiver de pé, do meu lado… não consigo descansar”, responde a mau-caráter. Irritada, Cris pergunta se a mãe de Priscila está querendo provocá-la. E Isabel continua destilando seu veneno: “Não… estou querendo te trazer pra realidade. Você que gosta de visitar casas mal-assombradas à noite… precisa ser puxada pra terra, Cris.” Apesar da alfinetada, a mocinha afirma que não vai se deixar abalar. É então que Isabel decide usar sua carta na manga e faz a revelação: “É mesmo?! Nem se eu disser que o Alain e eu retomamos nosso romance… que dormimos juntos na fazenda?” Fonte/Foto: globo.com

27/12/18 - 15:15:19