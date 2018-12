Governo realiza pagamento da segunda parcela do Mão Amiga Laranja nesta sexta

27/12/18 - 14:55:13

No total, 4.379 trabalhadores rurais de 14 municípios da citricultura receberão o benefício

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seidh), por meio do Departamento de Inclusão Produtiva (DIP), informa que o pagamento da segunda parcela Programa Mão Amiga Laranja, edição 2018, estará disponível na conta dos beneficiários a partir desta sexta-feira, 28 de dezembro.

No total, 4.379 trabalhadores rurais de 14 municípios da citricultura receberão o benefício, somando R$ 832.010,00 em investimentos oriundos do tesouro estadual, especificamente, do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep).

O Mão Amiga foi criado em 2009 pelo Governo do Sergipe e é executado pela Seidh, com o apoio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e das secretarias municipais de Assistência Social. O programa paga R$ 760,00, em quatro parcelas de R$ 190 durante os meses da entressafra dos cultivos da laranja e da cana-de-açúcar.

Recebem o benefício do programa Mão Amiga Laranja os trabalhadores rurais dos municípios de Pedrinhas, Riachão do Dantas, Lagarto, Salgado, Itaporanga D’Ajuda, Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Estância, Boquim, Arauá, Itabaianinha, Tomar do Geru, Cristinápolis e Umbaúba.