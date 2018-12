JEEP CAPOTA APÓS SER ATINGIDO POR OUTRO VEÍCULO NA ORLA

27/12/18 - 07:13:28

Um Jeep Renegade de cor branca capotou no inicio da manhã desta quinta-feira (27) após uma batida na Orla de Atalaia, em Aracaju. As informações passadas pelo condutor do veículo, um outro carro, uma caminhonete Ranger de cor preta, que vinha em alta velocidade bateu na parte traseira de seu carro que acabou capotando e provocando ferimentos leves no motorista.

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) foi acionada mas ao fazer o exame de alcoolemia (bafômetro) o resultado deu negativo e por conta disso o condutor foi liberado, o que acabou gerando revolta ao proprietário do Jeep, já que o responsável pelo acidente disse não ter seguro e não ter como pagar o prejuízo, alegando que estava certo e em seguida deixou o local.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, do Comando Geral da Rádio Jornal