Presidente do SergipeTec, Manoel Hora, é homenageado pelo Crea-SE

27/12/18 - 13:04:12

Engenheiros Ambiental, Agrônomo e Civil, e Arquitetos receberam homenagens, durante a 164ª e última (de 2018) Sessão Plenária Solene do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE). Profissionais homenageados pelos relevantes serviços prestados à Engenharia e à Agronomia. O engenheiro agrônomo e presidente do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), Manoel Hora, e mais 12 profissionais foram indicados para receber as placas de homenagem; além de 10 empresas das áreas pública e privada.

Na ocasião, 13 conselheiros, que encerraram seus respectivos mandatos neste mês de dezembro, receberam o “Certificado de serviços relevantes prestados à Nação”. De acordo com o engenheiro agrônomo e presidente do Crea-SE, Arício Resende, toda a área deliberativa do Sistema é exercida pelos conselheiros, oriundos das entidades de classe ou das instituições de ensino: os cargos de conselheiros, assim como o de presidente, são honoríficos, considerados como serviços relevantes prestados à nação.

Quem também participou da Sessão Solene foi a assessora e a engenheira eletricista e de segurança do trabalho, Fabyola Resende, representando o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Joel Krüger.

Currículo – Sergipano do município de Itaporanga, Manoel Hora Batista é o diretor-presidente do SergipeTec. Graduado em Engenharia Agronômica, pela Escola Agronômica da Universidade Federal da Bahia (EAUFBA), em 1973, Manoel foi diretor-presidente da Pronese, onde executou o contrato internacional com o Banco Mundial. Foi diretor-técnico da Emdagro e diretor de Irrigação da Cohidro; secretário de Estado da Irrigação e Ação Fundiária, e secretário de Estado da Agricultura. Manoel foi, em Sergipe, o superintendente Federal da Agricultura, e superintendente do Incra. Foi o coordenador geral da Unidade Técnica do Pró-Sertão, com financiamento internacional do Fida (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola); e foi coordenador geral da Unidade Técnica de Apoio às Águas de Sergipe, que gerou o Projeto Águas de Sergipe, financiado pelo Banco Mundial, e executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

Durante a solenidade, foram apresentadas as novas diretorias, para o biênio 2019/2021, do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe (SENGE), a ser presidida pelo engenheiro eletricista, Sérgio Maurício Mendonça; e a nova diretoria da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas de Sergipe (ABEE-SE), cujo presidente eleito foi o engenheiro eletricista, Alexsandro Meireles Menezes dos Santos.

Profissionais homenageados pelos relevantes serviços prestados à Engenharia e à Agronomia

Engenheiro Ambiental – Paulo Eduardo Silva Martins

Engenheira Agrônoma – Joana Maria Santos Ferreira

Engenheira Agrônoma – Maria Urbana Correa Nunes

Engenheiro Agrônomo – Edmilson Machado de Almeida

Engenheiro Agrônomo – Carlos França Melo de Morais (in memoriam)

Engenheiro Civil – João Machado Rollemberg Mendonça

Arquiteta – Kátia Afonso Silva Loureiro

Engenheiro Civil – Silvio Leonardo Vieira Prado

Engenheiro Civil – Luciano Franco Barreto

Engenheiro Agrônomo – Clélio da Silva Araújo (in memoriam)

Engenheiro Agrônomo – Manoel Hora Batista

Engenheiro Agrônomo – Paulo Carvalho Viana

Engenheiro Agrônomo – José Flávio Correia Primo (in memoriam)

Empresas (pública e privada) homenageadas pelos relevantes serviços prestados à Engenharia e à Agronomia

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro)

Empresa de Desenvolvimento Agropecuária de Sergipe (Emdagro)

Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso)

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop)

Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Empresa Municipal de Obras Públicas e Urbanização (Emurb)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise)

Energisa Sergipe Distribuidora de Energisa S/A (Energisa)

Conselheiros que concluem mandato em 31 de dezembro de 2018

Engenheira Agrônoma – Gláucia Barreto Gonçalves

Engenheira Agrônoma – Maria do Socorro Peres dos Santos

Engenheiro Civil – Eduardo Francisco de Souza

Engenheiro Civil – Fernando Antônio Dantas Júnior

Engenheira Civil – Iara Machado Peixoto Sarmento

Engenheiro Civil – José Vieira Andrade

Engenheiro Civil – Júlio Cezar Silveira Prado

Engenheiro Civil – Rodrigo Fernandes Meneses de Oliveira

Engenheiro Eletricista – Flávio Augusto Santos de Goes

Engenheiro Eletricista – Francisco José Pierre Braga

Engenheiro Mecânico – Abimaeal Aníbal Lucena Ferreira

Engenheiro Mecânico – Caio Francisco da Silva Santana

Geólogo – Moacyr de Lins Wanderley

Por Flávia Nunes

Foto assessoria