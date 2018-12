RÉVEILLON: EMSURB INICIA CADASTRO PARA COMÉRCIO AMBULANTE

27/12/18 - 15:35:42

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio da Diretoria de Espaços Públicos, deu início na manhã desta quinta-feira, 27, ao cadastramento para os interessados em comercializar bebidas e comidas na festa do Réveillon 2019. Para o evento, que acontece no dia 31, na Orla da Atalaia, a empresa disponibilizará vagas nos segmentos de isopor, caldo de cana e pastel, acarajé, drinks (capeta), food trucks, guloseimas, adereços, towner e lanches em geral.

Segundo o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo, são esperados cerca de 400 comerciantes. Por isso, a empresa preparou um cronograma de ações diferenciado para fiscalizar a ocupação dos espaços públicos da região. “A partir de sábado, teremos 20 fiscais em dois turnos para organizar os espaços. A montagem de tendas e outras estruturas tanto pela população como pelos comerciantes só será autorizada a partir do dia 31, pela manhã, nos locais delimitados pela nossa equipe”, explicou.

Para participar o comerciante deve se dirigir, até as 13h da próxima sexta-feira, 28, a estrutura montada pela empresa municipal no local do evento. Após o sorteio, que também será realizado na localidade às 15h, os contemplados deverão apresentar os documentos de RG, CPF e comprovante de residência. Já aqueles que forem comercializar alimentos, terão que apresentar também o certificado de Curso de Manipulação de Alimentos.

Otimismo

Cheio de expectativa, o proprietário de uma towner de lanches Robson de Moura Torres não perdeu tempo e realizou a sua inscrição logo nas primeiras horas. “Ter um dinheiro extra é sempre bom. Comercializo em eventos há oito anos e estou com expectativa de faturar bem nesse Réveillon”, comentou, enquanto apresentava a documentação para o cadastramento.

A dona de casa Rosângela Arimatéia, que fez o cadastro para a venda de bebidas em isopor, estava animada com a possibilidade de ter uma renda extra nesse final de ano. “Com fé em Deus serei contemplada, por isso estou feliz e confiante que farei boas vendas nessa festa. A programação está excelente e com certeza vai atrair muitos aracajuanos e turistas”, afirmou, otimista.

Maria Jilvânia dos Santos, presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Shows e Eventos dos Espaços Públicos de Sergipe (Avaseeps), elogiou as ações desenvolvidas pela Emsurb na organização dos espaços públicos durante os eventos na capital. “O serviço da Prefeitura é excelente e sempre nos ajuda a trabalhar com tranquilidade e organização”. A qualidade das atrações da festa também foi motivo de satisfação para a presidente. “Quero parabenizar também pela programação. Com certeza atrairá um grande público e os ambulantes terão bons lucros”.

Programação

A festa do Réveillon 2019, que ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, se inicia às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. Às 22h30, sobe ao palco o cantor Luanzinho Moraes. À meia noite, acontece a queima de fogos e, logo após, às 0h30 será a vez da banda Chiclete com Banana garantir a animação do público. O evento, está sendo viabilizado pela Prefeitura de Aracaju, através de parcerias com o Governo de Sergipe, por meio do Banco do Estado de Sergipe (Banese), e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

Foto: Felipe Goettenauer