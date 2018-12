RioMar Shopping vai funcionar em horário especial dias 28, 29 e 30

27/12/18 - 15:08:02

Em virtude da comemoração do Réveillon, o RioMar Shopping vai funcionar em horário especial. Nos dias 28, 29 e 30, o centro de compras localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju (SE), mantém o seu funcionamento normal. Até sábado (29), o RioMar Shopping funciona das 10h às 22h, sendo que âncoras e megalojas abrem às 9h. No domingo (30), as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionam das 12h às 22h: âncoras e megalojas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. Na segunda-feira (31), último dia do ano, todo o shopping irá funcionar das 9h às 18h. A bilheteria do Cinemark abrirá às 11h30. A primeira sessão de cinema terá início às 12 horas e a última às 16 horas. Já no primeiro dia de 2019, data em que se celebra a Confraternização Universal, todas as lojas do RioMar estarão fechadas. Na terça-feira (1º), a bilheteria do Cinemark abrirá às 15h30 e a primeira sessão de cinema terá início às 16 horas.

Da assessoria

Foto: Divulgação