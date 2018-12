Suspeito de atirar em policial militar é preso em Simão Dias

27/12/18 - 10:21:28

No momento da prisão, “Binho” afirmou que já estava aguardando a chegada dos policiais

Policiais civis da Delegacia de Simão Dias, com o apoio dos policiais da 4° Companhia Independente da Polícia MIlitar (CIPM), prenderam em flagrante o indivíduo José Uedson Santos, de 27 anos, mais conhecido como “Binho”, na última sexta-feira, 21. A prisão do suspeito foi efetivada depois de 16 horas seguidas de investigações por parte da polícia e, no momento da prisão, José Uedson “Binho” afirmou que já estava aguardando a chegada dos policiais.

O crime aconteceu quando “Binho” e mais dois comparsas tentaram tomar de assalto o veículo de um cidadão no Centro de Simão Dias. Na ocasião, um policial militar, que estava à paisana, interviu e acabou sendo recebido a tiros pelos suspeitos. Foi iniciado um confronto e o militar foi atingido por um disparo na altura do tórax. Além disso, ele acertou um dos assaltantes, o ex-presidiário José Leandro Tavares de Jesus, 29 anos, que morreu no local. O suspeito estava com um revólver calibre 38, que foi apreendido. O terceiro criminoso, que se encontra foragido, já foi identificado, entretanto a polícia não divulgará o nome dele para não prejudicar o andamento das investigações.

