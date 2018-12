UNINASSAU e Polícia Militar realizam a Corrida do Batalhão de Choque

27/12/18 - 05:02:26

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju realizou, no último sábado (22), em parceria com a Polícia Militar, a 2ª edição da corrida do Batalhão de Choque. A competição reuniu mais de mil atletas e foi realizada em comemoração ao 39º aniversário da PM, fechando o circuito de corridas do ano em Aracaju. A largada aconteceu no Calçadão da Praia Formosa, no Bairro 13 de julho, Zona Sul de Aracaju. Os estudantes de Enfermagem e Fisioterapia da Instituição deram suporte ao evento, aferindo pressão arterial e aplicando massagem nos corredores.