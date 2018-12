Área de Proteção ao Ciclista será interrompida excepcionalmente na terça-feira

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que o funcionamento da Área de Proteção para a Prática de Ciclismo (APPC), na Orla da Atalaia, será interrompido, excepcionalmente, na próxima terça-feira, 1º de janeiro de 2019, devido aos serviços que serão feitos após a realização do Réveillon 2019 da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), como desmontagem dos palcos e limpeza da região.

“Depois da festa, as equipes farão todo o trabalho de desmonte da estrutura do evento e de limpeza da Orla, e isso leva um tempo, então não será possível fazer a Área de Proteção ao Ciclista. Mas, na quinta-feira, 3, a área volta a funcionar normalmente”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Sobre a APPC

O projeto, que consiste no fechamento da avenida Santos Dumont para treinos de ciclistas profissionais e amadores, teve início em setembro de 2017 e funciona em um sentido da via das 4h30 às 6h30 da manhã, nas terças e quintas-feiras; e das 4h30 às 10h da manhã, aos sábados. A área compreende a extensão de 2,5 quilômetros, que vai do antigo Hotel Parque dos Coqueiros ao Oceanário de Aracaju.

Criada há mais de um ano, a ação tem sido muito bem avaliada pela população, principalmente pelos ciclistas profissionais e amadores que podem usufruir de um espaço seguro para a prática do esporte.

