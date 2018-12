CABO DIDI: O TRABALHO NA CMA SERÁ DE COMBATE ÀS DROGAS

28/12/18 - 13:00:34

Na manhã desta sexta-feira, dia 28, o vereador Cabo Didi (PPS), foi entrevistado na Rádio Jovem Pan, pelos jornalistas Paulo Sousa e Rosalvo Nogueira, no programa “Jornal da Manhã”.

Durante sua entrevista na Jovem Pan , o mais novo parlamentar ressaltou que o projeto que será carro chefe na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), será o trabalho de prevenção as drogas. Na oportunidade o vereador falou do projeto “Fumaça Zero”, que se iniciou 22 de Setembro de 2013,começou através de uma abordagem a dois adolescentes no centro da cidade, onde encontramos dois cachimbos de crack . ” percebi a que tinha famílias passando pelo que minha família passou, e necessitava de ajuda,” frisou Didi.

O projeto tem cinco anos de existência, é um projeto voluntário de prevenção as drogas, onde crianças e adolescentes participam de aulas de Karatê, balé,aula de inglês, capoeira e música, com objetivo de ocupar a criançada e desviá-los das drogas.

Didi, aproveita para reafirmar o seu compromisso com a população aracajuana como parlamentar, ao combate as drogas e comenta que pretende montar o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, para defenter essa bandeira, e mostrar que as famílias necessitam desse apoio.

Fonte e foto: assessoria