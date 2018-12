RÉVEILLON: CONFIRA O ESQUEMA DE TRÂNSITO MONTADO PELA SMTT

28/12/18 - 14:34:54

Com o objetivo de organizar o fluxo de veículos na região da Orla da Atalaia durante a festa de virada de ano organizada pela Prefeitura Municipal de Aracaju, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) montou a ‘Operação Réveillon 2019’. Os trabalhos começarão às 15h da segunda-feira, 31, e vão até as 4h30 da terça-feira, 1º de janeiro.

Às 15h, quando terá início a primeira fase da operação, os dois sentidos da Passarela do Caranguejo e da Rodovia Inácio Barbosa (SE-100) serão bloqueados para o fluxo de veículos e não será permitido estacionamento no local. Os automóveis e motocicletas que estiverem parados na área serão retirados. As vias que dão acesso à passarela também serão interditadas.

Para chegar à Orla da Atalaia, os condutores poderão utilizar a avenida Melício Machado. Por esse motivo, o condutor que segue pela avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rolemberg), em direção a Atalaia, será obrigatoriamente direcionado para a Melício Machado. Já quem está na Melício será direcionado para a avenida José Carlos Silva, no sentido DIA. Será proibida a conversão à esquerda no retorno localizado próximo ao Banese da Melício Machado.

Já a avenida Santos Dumont será bloqueada às 18h na esquina com a rua Dr Milton Dortas Mendonça (próximo ao Hotel Celi). Especialmente, no dia do evento, a referida via terá mão única. A equipe semafórica da SMTT irá reprogramar os semáforos da região para dar prioridade sempre ao fluxo de veículos no sentido Orla. Após a queima de fogos, os semáforos serão programados para dar prioridade para quem deseja deixar a região.

Além disso, será montado ainda um bloqueio na rotatória do Terminal de Integração da Atalaia para impedir o acesso de veículos à avenida Rotary. Dessa forma, os condutores serão direcionados para o sentido Norte pela avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes (Coroa do Meio) ou para o sentido Sul pela rua Arício Guimarães Fortes.

Área isolada

O trecho entre a rotatória do antigo Hotel Parque dos Coqueiros e a faixa de pedestres localizada em frente ao Petroclube será reservada para as pessoas que vão trabalhar no evento. A partir das 18h, o trecho entre a esquina da rua Deputado Clóvis Rolemberg e Niceu Dantas será isolado para o estacionamento de veículos de socorro e urgência. Os veículos particulares não poderão estacionar no local.

Transporte público e pontos de táxi

O Terminal de Integração da Zona Sul funcionará durante toda a madrugada do dia 31 para 1º de janeiro. A frota de ônibus será reforçada para melhor atender os usuários. Serão montados dois pontos de táxis para a população: um na avenida Rotary, trecho entre a avenida Santos Dumont e rua Niceu Dantas, e outro na rua Francisco R. Leite Neto, esquina com a rua Deputado Clóvis Rolemberg.

Efetivo

O coordenador de Trânsito da SMTT, major Alexandre Cardoso, conta que a operação contará com uma estrutura significativa. “Colocaremos à disposição da operação mais de 80 agentes de trânsito, 15 viaturas e 15 motocicletas”, enumera. “O foco é garantir mobilidade e destravar o fluxo de veículos na região”, completa.

O superintendente interino municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, lembra que, apesar do clima de festa, os condutores não podem descuidar da segurança. “Queremos receber o novo ano com clima de alegria, paz e sem acidentes. Portanto, é importante que os condutores não misturem álcool e direção, usem cinto de segurança e respeitem as orientações dos agentes. E, claro, se divirtam”, disse.

Fonte e foto SMTT