CPTran MONTA ESQUEMA ESPECIAL PARA FESTEJOS DE RÉVEILLON

28/12/18 - 13:01:12

A CPTRAN, órgão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, preocupada com o trânsito no período de 28 de dezembro a 01 de janeiro, época estaque se comemora o reveillon, reforçará o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

30 policiais por dia e8 viaturas estarão de prontidão em média, diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, são Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio que dá acesso as BRs 101 e 235. Além desses pontos, serão cobertas com o apoio da CPTRAN, os eventos a serem realizados pelos poderes públicos nas regiões litorâneas da capital e Grande Aracaju.

Será reforçado também o serviço de atendimento de acidentes de trânsito( SAAT) na noite do réveillon, afinal na noite do dia 31 de dezembro do ano passado, 13 acidentes com vitimas foram registrados. Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

No ano passado, de 28 a 01 de janeiro foram registrados pela CPTRAN, 22 acidentes com 15 pessoas lesionadas e duas vitimas fatais.

A operação LEI SECA será bastante enfatizada em todas as blitz feitas pela CPTRAN, cabendo a cada cidadão a consciência de que se for dirigir, não beba.

“O réveillon é uma festa onde todos estão envolvidos para a confraternização.Por isso, o relaxamento no trânsito dos condutores é maior que no período do natal. Desta forma, é sempre bom lembrar a todos que o trânsito é de responsabilidade do Estado e do cidadão, para que ele, no dia primeiro, ao invés de estar descansando em casa , esteja em um hospital ou em um cemitério, logo após ter virado mais um numero estatístico de acidentes da CPTRAN”, afirma o Cap. Silveira, Comandante da CPTRAN.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP. DA SSP.

Fonte e foto CPTran