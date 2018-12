EDVALDO E MINISTRO ASSINAM TERMO PARA CONSTRUIR ESCOLAS

28/12/18 - 05:44:41

O prefeito Edvaldo Nogueira e o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, assinaram na noite desta quinta-feira, 27, o termo de compromisso que garantirá a construção de novas escolas em Aracaju. Ocorrida no Centro Administrativo, a solenidade contou com a presença do deputado federal e líder do governo no Congresso Nacional, André Moura. Com o convênio, na ordem de quase R$ 7 milhões, serão erguidas três unidades de educação infantil, com atendimento à creche e pré-escola, beneficiando mais de mil crianças, com idade de 0 a 5 anos.

As escolas serão construídas nos bairros Farolândia, Lamarão e Santa Maria, com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), já aprovados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cada unidade de ensino contará com 10 salas de aula e custará R$2.215.068,38.

“Essas creches serão construídas em áreas importantes, que carecem de unidades de ensino infantil, no momento. A assinatura do termo, com a vinda do ministro, traz um novo alento porque nos dá condições de fazer mais e melhor em uma área tão fundamental como a Educação. As creches são instrumentos importantes para que as mães possam deixar seus filhos para trabalharem com a certeza de que estarão seguros. Além disso, nos permite ensinar os primeiros passos para as crianças, dando a elas a chance de um futuro brilhante”, destacou o prefeito.

Edvaldo enfatizou ainda que com a construção das três unidades de ensino infantil “realizará um sonho”. “Sonho de colocar nossos meninos e meninas na escola. A educação é a única esperança para essas crianças. Ela é o caminho para a construção do país e precisamos enxergá-la com a importância que tem. Precisamos fazer isso pelo bem dos nossos pequenos, da nossa cidade e pelo bem da qualidade de vida. É por isso que estou tão feliz pelo evento de hoje. Sou imensamente grato ao deputado federal André Moura e ao ministro da Educação Rossieli Soares por nos ajudarem na realização desse sonho”, frisou o gestor.

De mesmo modo, o ministro Rossieli Soares ressaltou, em seu discurso, que “a educação precisa ser olhada como prioridade”. “A gente precisa acreditar que a educação é o caminho para o futuro. Por isso, está mais do que na hora de priorizarmos obras para a educação básica, desde a educação infantil, e nas regiões que mais precisam, como é o caso de Aracaju. Não dá para melhorar o Brasil sem começar pelos municípios, então, para mim, é um prazer estar em Aracaju para garantir um investimento tão importante”, enfatizou.

O deputado federal e líder do governo no Congresso Nacional, André Moura, destacou que a liberação dos recursos para a construção das unidades de ensino infantil é fruto do empenho do prefeito Edvaldo Nogueira. “Edvaldo não mediu esforços para que isso tudo se tornasse realidade. Ele não só identificou as áreas de maior necessidade como, em 30 dias, o que foi um recorde, conseguiu viabilizar toda a documentação para que conseguíssemos liberar os recursos. São obras, que, com certeza, vão melhorar a educação de Aracaju, em especial na primeira infância”, enalteceu o deputado.

Início das obras

A licitação para início das obras está prevista para acontecer no início de 2019 e a construção das unidades deverá começar no segundo semestre do mesmo ano. A edificação das escolas atende a meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal da Educação (PME), que é ampliar a oferta da Educação Infantil em creche e universalizar a pré-escola.

“Representa uma grande vitória, porque temos metas a cumprir com a educação infantil, que é de responsabilidade exclusiva do município de Aracaju e durante os quatro anos da gestão anterior não houve nenhum investimento. Com essa conquista do prefeito Edvaldo Nogueira, vamos ampliar as vagas e, junto com a Emei José Calumby Filho, localizada no 17 de Março, conseguiremos atingir a meta do Plano Nacional de Educação”, salientou a secretária municipal da Educação, Cecília Leite.

Investimentos para os municípios

A solenidade também foi marcada pela liberação de R$21 milhões, pelo Ministério da Educação, para compra de ônibus escolares a 34 municípios sergipanos. Os veículos serão adquiridos através do programa Caminho da Escola. Durante o ato, o ministro Rossieli Soares entregou chaves simbólicas para os prefeitos das cidades contempladas.

Estiveram presentes o deputado federal pelo Estado do Amazonas, Pauderney Avelino; o secretário Nacional da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Júlio César Meireles; o representante da superintendência da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Ricardo Porto; os vereadores Antônio Bittencourt, Jason Neto e Bigode do Santa Maria; além de secretários municipais e prefeitos dos municípios sergipanos.

Agenda em Sergipe

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou o ministro da Educação desde a sua chegada à capital sergipana no início da tarde desta quinta-feira. Eles participaram da inauguração da creche Ana Cristina Aragão Neves, em Nossa Senhora do Socorro, e da visita às obras do Hospital Materno Infantil do Hospital Universitário de Sergipe. Lá, o ministro assinou a ordem de serviço para obras do campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA