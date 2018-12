Muito satisfeito com os rumos de Socorro, escreve Renato Nogueira

Nesta quinta-feira (27/12/2018) é mais um dia para ficar na história de Nossa Senhora do Socorro. Conduzidos pela força, inteligência, sagacidade e humildade do prefeito Padre Inaldo, chegamos ao final de 2018 cheios de vitórias e com um sentimento forte de que o dever tem sido cumprido com muito respeito e carinho a todos os socorrenses.

Ontem (27/12/2018), Padre Inaldo entregou mais uma Creche. É a terceira entregue à população somente no ano de 2018. Quando chegamos na Prefeitura em 2017, as Creches estavam abandonadas, esculhambadas (foram jogadas de lado por pura irresponsabilidade e desleixe), tinham sido esquecidas assim como o povo socorrense havia sido esquecido há tanto tempo. Sabendo da importância desse tipo de unidade educacional para o povo humilde das comunidades, Padre Inaldo fez questão de, com todo o esforço do mundo, retomar as obras e, com a entrega desta Creche e a do Fernando Collor (que será inaugurada no próximo semestre), aumenta em 200% o número de vagas para as crianças que estão sendo atendidas.

Hoje também, o Sindicato dos Profissionais em Educação de Sergipe (Sintese) divulgou o resultado da avaliação anual da educação no estado. Sabem em qual posição Socorro ficou? EM 1° LUGAR, tirando nota 7.1 (nota histórica para o município).

É mais um reconhecimento importante que demonstra a seriedade com que a gestão vem tratado os diversos desafios que são postos diariamente, tudo isso para melhorar a vida do nosso povo socorrense.

Mas, há muito mais avanços. Posso citar, por exemplo, a construção de uma Unidade de Porto Atendimento (UPA) que quando nós chegamos estavam arrastando a obra igual uma tartaruga com apenas 5% de estágio de obra (uma construção que teve sua autorização em 2010) e que agora já está concluída e será inaugurada no próximo semestre; posso citar também a renovação da frota dos carros da saúde (quando chegamos havia apenas 3 ambulâncias velhas e “requenguelas” e hoje são 7 novas e mais 10 carros).

Também aponto os trabalhos sérios e aprovados pela população na qualificação e preparação de pessoas que estão desempregadas – mais de 16 mil pessoas passaram pelos cursos – e a intermediação para eles acessarem ao mercado de trabalho.

Cito ainda a construção de praças; a reforma e ampliação de escolas e unidades de saúde; a pavimentação asfáltica de ruas da cidade (quase 150 ruas).

Além disso, há poucos dias, o Padre Inaldo anunciou a vinda de um projeto de grande proporção: o prefeito com seguiu trazer para Socorro 1.000 casas (do programa Minha Casa Minha Vida) para as pessoas carentes da cidade.

Há muitos outros projetos sendo tocados e desenvolvidos na cidade. Os citados acima são apenas, como eu falei, exemplos de uma realidade muito transparente, sobretudo.

Mas vocês podem me perguntar como isso é possível. Ora! Economizar é preciso. Não gastar o dinheiro do povo de forma irresponsável é preciso. O exemplo mais emblemático dessa realidade de irresponsabilidade com o gasto com o dinheiro público anteriormente é, sem dúvidas, o “torrar de dinheiro” que havia com combustíveis em Socorro. Vocês acreditam que em 2017 foram economizados quase R$ 3.000,00 (milhões) em combustíveis, isso em relação a 2016? É sério!

Em 2017 gastamos cerca de R$ 3 milhões. Já em 2016 foram gastos quase de R$ 6 milhões. Mas veja que em 2017 a frota já era muito maior e o valor do combustível, como todo mundo sabe, subiu de 15 em 15 dias quase (valor do combustível muito maior que em 2016).

Bom… outros problemas relacionados à probidade, gasto desnecessário com o dinheiro público e outras questões não é comigo. Existem órgãos fiscalizadores e tenho muita confiança neles. O que tenho a falar é mesmo sobre o orgulho de estar num grupo que é muito sério e totalmente diferente de outros que passaram em Socorro.

Então… Sou pernambucano. Nasci em 1983 e em 1993 minha família se instalou no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Sou filho de um taxista lotação e de uma dona de casa. Com muito esforço, estudei, formei em Comunicação Social na Universidade Federal de Sergipe e, no finalzinho de 2016, fui convidado por Padre Inaldo para fazer parte do grupo de assessores dele, assumindo a Secretaria de Comunicação.

Vocês não fazem ideia do orgulho que tenho tido de, junto com toda a equipe do Padre Inaldo, estar revolucionando a história de Socorro, nos esforçando intensamente para melhorar a vida das pessoas que eu aprendi a amar.

Um grande abraço a todos que leram até o final esse textão e desejo, do fundo do coração, felicidades a todos e muito mais amor no coração.

Por Renato Nogueira