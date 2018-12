“Ninguém faz festa de aniversário desempregado”, diz Edvaldo Nogueira

O prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PCdoB) concedeu várias entrevistas nesta última semana de 2018, fazendo um balanço de sua administração e embora tenha afirmando que “herdou uma dívida milionária” da gestão anterior diz ter pago grande parte e preferiu não criar expectativa quanto ao reajuste do servidor público municipal.

Na manhã desta sexta-feira (28), Edvaldo concedeu a última entrevista do ano e ao ser questionado sobre quando será anunciado o reajuste do servidor ele foi duro: “ninguém faz festa de aniversário desempregado”, disse o prefeito em entrevista ao radialistas Alex Carvalho e Augusto Junior, no Comando Geral da Rádio Jornal.

Ainda sobre salários, o prefeito disse que vai formar uma comissão para ouvir os sindicatos já que segundo ele, “se der 0,5% de aumento, não pago o funcionalismo em dia”. Além disso, Edvaldo diz que pretende ouvir os sindicatos. “Não vou fazer demagogia. Vamos esperar para abril poder ver o que poderemos fazer. Não vão me ver fazendo demagogia”, explicou.

Ao ser questionado sobre uma possível troca de secretários, Edvaldo disse que poderá fazer algum remanejamento e que irá aguardar o anuncio que será feito pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). “Entre os dias 20 e 30 de janeiro irei anunciar quem fica e quem sai. Vou esperar Belivaldo escolher”, disse.

Sobre a eleição de 2020, ao ser questionado se seria candidato à reeleição, Edvaldo preferiu desconversar, afirmando que “eu não vou discutir eleição. Eu não quero e não desejo. Eu sou o prefeito e preciso trabalhar”, explicou o prefeito.

Durante a entrevista, Edvaldo Nogueira não poupou elogios para o governador Belivaldo Chagas, a quem ele diz que “vai fazer um grande governo. Belivaldo tem talento administrativo e a vitória nas urnas foi mérito dele. Temos que ajudar Belivaldo a fazer um grande governo”, afirmou.

Ao ser questionado sobre a realização do Forró Caju, Edvaldo Nogueira afirmou que a prefeitura de Aracaju não tem recursos e que o evento só será realizado se houver parceria, caso isso não ocorra, não será possível a realização.

Munir Darrage