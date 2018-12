NOVO ACESSO A COROA DO MEIO E ATALAIA SERÁ LIBERADA NESTA SEXTA

Os condutores que trafegam pela avenida Santos Dumont, zona Sul, sentido Coroa do Meio, Atalaia e praias, contarão com um novo acesso às localidades, a partir desta sexta-feira, 28. Trata-se do anel viário que foi construído pela Prefeitura de Aracaju para melhorar o fluxo local. Concluída seis meses após o início das obras, a nova via faz parte do projeto de reurbanização da primeira etapa da Orlinha do bairro Coroa do Meio, concretizada pela gestão municipal como forma de garantir infraestrutura e mobilidade na região litorânea.

“É uma obra singela, mas muito importante. Essa readequação vai melhorar sensivelmente o trânsito na localidade, resolvendo um grande gargalo da nossa cidade. Havia um conflito gigantesco dos veículos que passavam pela região sentido Centro e também sentido Atalaia, porque a via era estreita e a curva perigosa. Agora, os carros farão o contorno com mais tranquilidade e mais segurança, o que vai melhorar a mobilidade nesse local. Deixamos pronto para que no Réveillon as pessoas possam ir à praia com tranquilidade e menos engarrafamento”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira ao visitar a área um dia antes da liberação para os motoristas, nesta quinta-feira, 27.

Além de ampliar o acesso às praias e bairros Atalaia e Coroa do Meio, o anel viário possibilita aos motoristas, que trafegam sentido litoral, fazerem o retorno para a região dos arcos da Orla, sem impedir acesso à rua Urbano Neto. Para a intervenção, foi utilizado asfalto de qualidade, apropriado e resistente à salinidade. Todo o conjunto de sinalização horizontal e vertical está sendo instalado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), com o objetivo de orientar os motoristas, prevenindo acidentes e proporcionando mais segurança no trânsito.

“Por questões de segurança, fizemos a readequação viária na curva da Coroa do Meio e essa mudança irá melhorar o trânsito na área. A SMTT está finalizando toda a parte de sinalização horizontal e vertical do local para que a população não tenha dúvidas em relação ao tráfego. Inclusive, teremos agentes no local, orientando os condutores nesta fase de adaptação”, explicou o superintendente da SMTT, Renato Teles.

A reurbanização da primeira etapa da Orlinha do bairro Coroa do Meio é mais uma importante obra empreendida pela Prefeitura de Aracaju. A intervenção está em fase final de execução e inclui a complementação da rede de drenagem, situada entre a avenida Santos Dumont e a rua Urbano Neto, cuja finalidade é ampliar a capacidade de absorção das águas pluviais do sistema responsável pela vazão da área.

Dentro do projeto, foi implantado o anel viário, com a finalidade de melhorar a mobilidade na região. Ao todo, foram investidos R$350 mil na obra de requalificação urbanística. A obra complementa outra intervenção importante que está sendo realizada na região pela Prefeitura, que é a infraestrutura de 12 vias dos bairros Coroa do Meio e Atalaia.

“O desenho urbanístico desta obra é mais importante do que se pode supor, por três motivos. Primeiro, porque melhora a mobilidade e as possibilidades de acesso para uma região que atrai turistas e, certamente, agradará à população que mora ali naquela zona de intersecção dos dois bairros. Segundo, são investimentos em infraestrutura que, ao lado da outra obra retomada, vão atender o gargalo de urbanização; e terceiro, porque não mediremos esforços para tentar o prosseguimento da urbanização para o restante da Orlinha do bairro Coroa do Meio e criar mais um ambiente atrativo da capital”, enfatizou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

