“Os aracajuanos voltaram a ter orgulho do lugar onde moram”, afirma Bittencourt

28/12/18 - 12:35:32

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) participou de apresentação do balanço das ações da Prefeitura de Aracaju nos últimos dois anos. Na ocasião, o prefeito Edvaldo Nogueira mostrou dados que atestam todo o trabalho da gestão Municipal na reconstrução da capital sergipana durante seu mandato.

“Edvaldo conseguiu, em pouco tempo, mudar a cara da cidade que ele encontrou praticamente descuidada e a população desacreditada. Em dois anos, ele mostra que os resultados foram frutos de muito comprometimento, organização, planejamento e, principalmente, respeito como erário público. Os avanços são visíveis e os aracajuanos voltaram a ter orgulho do lugar onde moram. Não tenho dúvida que os próximos dois anos serão de mais resultados significativos”, afirmou Bittencourt.

Edvaldo Nogueira destacou os trabalhos em áreas específicas como Finanças, Educação, Infraestrutura, Saúde, Saneamento e Mobilidade Urbana. Dentre as ações positivas estão o pagamento dos salários dos servidores municipais em dia, a recuperação de 33 unidades educacionais, inauguração de escolas, a regularização da limpeza urbana com a coleta de lixo, a modernização das unidades de saúde, especialmente dos Hospitais Municipais Fernando Franco e Nestor Piva.

“Na área da Educação, a Prefeitura investiu R$ 308 milhões. Percebemos as unidades estruturadas. Houve a contratação de 200 professores através do PSS e a implantação da Matrícula Online. Outro grande avanço foi o retorno da Gestão Democrática na rede municipal de ensino, que defendemos com rigor na Câmara. Nesses dois anos, precisamos lembrar da evolução de Aracaju no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Na parte Social, a PMA realizou um grande trabalho de acolhimento de pessoas em situação de rua, através do Centro Pop, efetivou o Conselho Municipal de Igualdade Racial, tornou Lei a Implantação do sistema de Cotas Raciais para concurso da Prefeitura, e muito mais. Muitos avanços também foram frutos da nossa interlocução na Câmara”, pontuou Bittencourt.

Ainda na coletiva, foram destacadas as obras de infraestrutura nos bairros Santa Maria, Coroa do Meio, Atalaia, Coqueiral, 17 de Março, Augusto Franco, Farolândia, Cidade Nova, loteamentos Moema Mary, Senhor do Bomfim, Pantanal, conjuntos Padre Pedro, Antônio Carlos Valadares e outros. “Foram 260.609,43 metros quadrados de vias recuperadas e cerca de 600 ruas por mês. Foram 17 km de vias recapeadas de pavimentação e 12.814 toneladas de asfalto. A Prefeitura também fez melhoria na iluminação pública com 227. 788 lâmpadas substituídas”, ressaltou o vereador.

Na Saúde, foi implantado o Prontuário Eletrônico em 23 Unidades Básicas e no Hospital Municipal Nestor Piva, além da realização do PSS para contratação de profissionais e a aquisição de equipamentos. Na Segurança, foi destacado o serviço de videomonitoramento das unidades de saúde, redução nos casos de arrombamento e mais eficiência na captura de criminosos.

“Não podemos esquecer da regularização das dívidas da Prefeitura, herdadas da gestão anterior. Edvaldo encontrou a casa com R$ 540 milhões em débitos de curto prazo da administração passada e já pagou R$ 440 milhões. Ele já realizou o pagamento de 26 folhas salariais em 24 meses (incluindo as folhas atrasadas da gestão passada). Estamos orgulhosos e somos testemunhas de todo empenho do prefeito e de toda equipe para transformar a nossa cidade e retomar o posto de Capital da Qualidade de Vida. Estão todos de parabéns. Os aracajuanos merecem”, destacou Bittencourt.

