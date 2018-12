Vereador Iran participa de Ato da Prova Final da Educação de Sergipe

28/12/18 - 06:26:07

“Foi um ano de muito ataque à educação e aos professores”, lamentou IranO Vereador Professor Iran Barbosa (PT) participou, na manhã desta quinta-feira, 27, do Ato da Prova Final da Educação Pública, atividade organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe (Sintese), realizada nos Calçadões das Ruas João Pessoa com Laranjeiras, no Centro da Capital.

A Prova é uma avaliação anual e, este ano, o magistério público avaliou a política educacional dos municípios e do Estado a partir do cumprimento das legislações nacional, estadual e municipais.

Para Iran, as notas recebidas são reflexos das políticas de educação adotadas pela maioria dos gestores sergipanos, sendo que 57 municípios e o Governo do Estado foram reprovados na avaliação.

“Foi um ano de muito ataque à educação e aos professores, com negação de direitos e destruição das carreiras; perseguição à liberdade de aprender e de ensinar, garantidas na Constituição; e de anúncios de projetos que tendem a desmontar ainda mais a já tão combalida qualidade do ensino público”, lamentou Iran fazendo duras críticas aos governos reprovados.

Iran pontuou que a Prova Final também deve ser um momento de diálogo com a população, mostrando o retrato da realidade da educação sergipana.

“Que em 2019 continuemos resistindo na procura de garantir educação pública de qualidade para o povo do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios”, disse.

“Parabenizo o magistério pela realização de mais um Ato e desejo um Ano Novo de muita resistência, porque a luta é necessária para que possamos enfrentar tudo aquilo que tem dificultado o sucesso da educação”, afirmou Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão

Foto assessoria