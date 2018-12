Administração de Valmir de Francisquinho é destaque em pesquisa do Sintese

29/12/18 - 07:42:37

O Sintese, através do projeto Prova Final, que analisa os investimentos em educação por parte dos 75 municípios e do Governo do Estado de Sergipe, mais uma vez destaca Itabaiana, que obteve a segunda colocação.

O prefeito Valmir de Francisquinho, que está fora do cargo temporariamente, se disse feliz com a nota 6,2 atribuída à sua administração e lembrou que desde o primeiro dia do seu primeiro mandato a educação sempre foi prioridade na sua administração.

Valmir lembrou que reformou e ampliou 46 dos 54 estabelecimentos educacionais de Itabaiana, construiu escolas modelo como a Escola do Coruja, Santa Mônica e a Jhon Lenon. Além disso desenvolveu uma política de valorização dos professores, com o cumprimento integral do Piso do Magistério e mantendo os salários rigorosamente em dia, sendo que em 90% dos meses, o pagamento foi antecipado para o dia 22.

Durante todo período da sua administração, não foi registrado nenhum movimento da categoria, muito menos paralisações, uma vez que além de cumprir com sua obrigação, investindo muito mais do que determina a lei, Valmir manteve aberto um canal de diálogo com os professores, através dos seus dignos representantes.

A melhoria da qualidade da merenda escolar sempre foi outro outro ponto de destaque na administração do prefeito Valmir de Francisquinho.

Fonte e foto assessoria