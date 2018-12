CHICLETE COM BANANA ENCERRARÁ FESTA DA VIRADA EM ARACAJU

29/12/18 - 06:00:46

A banda baiana Chiclete com Banana será a última atração na festa de réveillon promovida pela Prefeitura de Aracaju. O grupo será o terceiro a se apresentar, já na primeira hora do novo ano, trazendo consigo a energia que arrasta fãs por todo Brasil há quase quarenta anos.

Com mudança em sua formação, após a chegado do cantor Khill, a banda promete executar seus grandes sucessos com uma nova roupagem. Além disso, incluirá no seu repertório algumas canções que brilharam durante o ano.

Chiclete com Banana surgiu em 1980, sempre mesclando ritmos e trazendo riqueza para o Axé Music. Por esse motivo, tornou-se uma das bandas símbolo da maior festa de rua do mundo, o carnaval. Sempre arrastando uma multidão com a força do seu som.

São décadas de sucesso e milhões de discos vendidos desde a fundação da banda, permitindo a criação de uma legião de seguidores de origens absolutamente diversas, além de credenciá-los ao posto de anfitriões do ano de 2019 na capital sergipana.

O grupo deverá começar sua apresentação às 00:30, logo após a queima dos fogos de artifício. O show se estenderá por quase duas horas, encerrando com chave de ouro a festa.

Programação

O início da festa da virada será às 21h, com o Samba do Arnesto. Já às 22h, quem subirá ao palco é o cantor Luanzinho Moraes. A queima de fogos acontecerá à meia noite. O evento ocorre em parceria com o Banese e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

Foto divulgação