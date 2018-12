CORRIDA CIDADE DE ARACAJU BATE RECORDE DE INSCRITOS EM 1 DIA

29/12/18 - 07:33:24

Bastou a Prefeitura Municipal de Aracaju abrir inscrições para a 36ª edição da Corrida Cidade de Aracaju para que mais de 1.500 atletas se inscrevessem no evento. Esse número foi alcançado em apenas 24 horas, ou seja, um recorde para a corrida. Na prova de 2017, para atingir a marca de mil inscritos foram necessários nove dias.

Esse número mostra o quanto a prova tem evoluído na administração do prefeito Edvaldo Nogueira, no que diz respeito a organização e preocupação com os prazos para que os atletas possam se programar. O anúncio da realização da corrida do ano que vem foi feito com seis meses de antecedência, e a abertura para as inscrições foi feita com uma antecipação de três meses. Com isso, um outro recorde deve ser batido na próxima edição, o do número de atletas participantes, que este ano chegou a 3.300, para 2019 a organização espera quatro mil atletas colorindo as ruas de São Cristóvão e Aracaju.

“A gestão do prefeito Edvaldo Nogueira dá um tratamento diferenciado à corrida, por entender que essa é a principal prova do estado. Dessa forma, desde que assumimos a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, temos voltado nossa atenção para as necessidades dos atletas, pensando nos mínimos detalhes, afim de garantir a eles a melhor experiência, para que possam voltar para casa satisfeitos.” disse o secretário Jorge Araujo Filho.

Quem ainda não garantiu participação na prova é importante não deixar para a última hora, pois no ritmo que vai o limite técnico estabelecido em regulamento é de 4 mil atletas, e isso deve ser alcançado em muito pouco tempo.

Os percursos permanecem 5km, 10km e o mais desafiador: 24km – este, saindo da cidade de São Cristóvão -, todos finalizam na praça Getúlio Vargas (Praça do Mini Golfe), na avenida Ivo do Prado. O valor da inscrição varia de R$ 20 a R$ 40. Além disso, há gratuidade para os servidores da Prefeitura, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos que residem em Sergipe, adolescentes, e servidores da Câmara de Vereadores de Aracaju. Mais informações sobre percursos, isenções e demais detalhes da prova estão no regulamento que pode ser acessado no site das inscrições.

Foto Marco Vieira

