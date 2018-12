HELICÓPTERO DO GTA REALIZA REMOÇÕES AERO MÉDICAS

O Grupamento Tático Aéreo de Sergipe foi acionado na manhã desta sexta-feira, 28, pela Central de Regulação das Urgências (Samu 192 Sergipe), para remoção aeromédica de paciente vítima de acidente motociclístico no município de Nossa Senhora da Glória, distante 118 quilômetros da capital.

O acionamento para a ocorrência se deu por volta 09h00 da manhã, momento em que a equipe de serviço configurou a aeronave como Suporte Avançado de Vida (UTI) para iniciar os procedimentos de decolagem. O voo até o município de Glória durou aproximadamente 31 minutos, o pouso ocorreu ao lado do Hospital Regional. Na chegada da equipe do GTA, o médico do Samu e tripulante de saúde, Marcelo Bocardi, foi informado que o paciente (M.P. 43 anos) encontrava-se em situação gravíssima devido ao choque hipovolêmico ocasionado pelas lesões e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no hospital.

Enquanto o helicóptero Falcão 01 encontrava-se na região do sertão, foi dado entrada em uma nova ocorrência com informações de uma gestante em trabalho de parto prematuro no município de Canindé do São Francisco. A paciente (M.L.R.S. 37 anos) estava com 30 semanas, foi acolhida pela equipe de serviço e helitransportada para Aracaju num voo que durou 46 minutos. Após o pouso da aeronave no aeroporto Santa Maria, a paciente foi removida pelo Samu para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

A Equipe de serviço que atendeu a estas duas ocorrências foi composta pelo Cmte Major BM Danilo, Piloto Major PM Fonseca, Tripulantes Operacionais Tenente PM Roberto, Sargento BM Jocivaldo e apoio solo Cabo PM Adenício.

Ainda durante o feriado de Natal no último fim de semana, no município de Canindé do São Francisco, o Falcão 01 realizou ocorrência de apoio ao Samu durante transferência inter hospitalar de paciente vítima de acidente de moto sem capacete, apresentando quadro de Trauma Crânio Encefálico com afundamento de crânio. O médico do GTA, Major PM Bicudo, realizou a remoção juntamente com os Falcões para Aracaju. Na ocasião a paciente foi deixada aos cuidados dos médicos plantonistas do Hospital de Urgência de Sergipe – Huse.

O Grupamento Tático Aéreo de Sergipe foi criado através da portaria nº 67/2009, de 19 de maio de 2009 e compõe a estrutura organizacional da SSP/SE, subordinando-se diretamente ao Secretário de Estado da Segurança Pública. A Unidade é integrada por Policiais Militares, Policiais Civis e por Bombeiros Militares. Compete ao Grupamento Tático Aéreo o planejamento, comando, coordenação, fiscalização, manutenção e controle das operações aéreas no âmbito da SSP/SE.

