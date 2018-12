HEMOSE IRÁ FECHAR NA VÉSPERA E NO FERIADO DE ANO NOVO

O serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para a rede hospitalar prosseguem normalmente em regime de plantão 24 horas. Na quarta-feira, dia 2, a unidade reabre no horário habitual, das 7h30 às 17h

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que não terá expediente nesta segunda e terça-feira, dias 31 e 1º de janeiro. A medida deve-se ao ponto facultativo e ao feriado de Ano Novo, mas o serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para a rede hospitalar prosseguem normalmente em regime de plantão 24 horas. Na quarta-feira, dia 2, a unidade reabre no horário habitual, das 7h30 às 17h.

De acordo com a gerente de Coleta, enfermeira Florita Aquino, os estoques de hemácias estão em níveis adequados. “Nessa reta final da virada de ano, estamos mantendo a mesma estratégia no Natal, e captando doador de plaquetas pelo método da Aférese, assim conseguimos manter o estoque em níveis estáveis e garantir o atendimento da demanda nos hospitais”, explica.

Ela ressalta ainda que o voluntário precisa estar atento aos intervalos entre as doações de sangue. Nesse caso, os homens podem doar a cada três meses e as mulheres a cada quatro meses. “Depois que a bolsa de sangue total é coletada, passa por análises sorológicas e testes. Em seguida, ocorre o fracionamento em concentrado de hemácias, plaquetas e o plasma”, explica ao esclarecer que os componentes sanguíneos atendem públicos diversos, como paciente que faz uso do sangue de forma pontual, nas cirurgias eletivas e os atendimentos de urgência. “Também temos os usuários em tratamento oncológico, leucemias e anemia falciforme, que utilizam o sangue de forma continua em seus tratamentos”, justifica Aquino.

No dia da doação, é necessário comparecer ao serviço bem alimentado, durante a realização do procedimento, é coletado até 450 ml de sangue. Além disso, os doadores devem dormir pelo menos seis horas na noite anterior à doação e não devem fumar e nem ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta da bolsa de sangue total.

Serviço

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional, pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira de motorista, entre outros. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

