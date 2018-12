JUNIOR TRINDADE É O NOVO PRESIDENTE DO PCdoB EM ARACAJU

29/12/18 - 09:10:47

A Comissão Política do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe reuniu-se nesta sexta-feira, dia 28, para tratar da nova composição do Comitê Municipal de Aracaju.

Após ampla e longa discussão sobre o cenário político atual, os desafios que se apontam para o futuro, além de exaustivos debates sobre temas da política local, ficou definido, por unanimidade, que Júnior Trindade assume a presidência do Comitê Municipal Provisório de Aracaju.

Junior Trindade ingressou na militância do partido ainda na juventude, tem 25 anos de PCdoB, possui experiência política e dará uma grande contribuição no processo de construção das tratativas políticas a partir de 2019.

Sob a presidência de Júnior Trindade e dos novos nomes que comporão essa Comissão, está a responsabilidade de somar no processo de fortalecimento da administração do Município de Aracaju, conduzida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), na perspectiva de que, cada vez mais, essa gestão vitoriosa avance em seus trabalhos de reconstrução da cidade de Aracaju, atendendo aos anseios da população.

Da assessoria