Policiais militares do 6° BPM realizam blitz e recuperam celulares roubados

29/12/18 - 07:11:39

Na tarde dessa sexta-feira (28), policiais militares do 6° BPM (Estância/SE), que tem como Comandante o TC Pinheiro, realizaram abordagens a veículos e a pessoas nas vias públicas bem como no bairro Cidade Nova.

O objetivando é a inibição de cometimentos de qualquer delito que venham a atentar contra a Segurança Pública dos estancianos.

Por volta das 16:30h desta sexta feira, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos do 6°BPM, localizado em Estância, sob o comando do tenente coronel Pinheiro, efetuaram a prisão de Anderson Costa dos Santos, 25 anos, morador do Conjunto Santo Antônio, município de Estância e de Antídio Cruz Silveira, 34 anos e também morador do Conjunto Santo Antônio.

Ambos são suspeitos de terem praticado um arrastão no ônibus da linha Estância/Abaís, no qual foram subtraídos 03 aparelhos celulares. A ação ocorreu quando os policiais militares receberam um chamado via 190 relatando a ação criminosa. Ao chegarem nas imediações do Conjunto Pombal, as guarnições do 6°BPM se depararam com os dois elementos que estavam em uma motocicleta de cor vermelha.

A avistar os policiais, o garupa saltou da moto e tentou empreender fuga sendo interceptado pelos policiais militares que encontraram com o mesmo os três telefones. Foi dada voz de prisão e ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Estância para a lavratura do procedimento competente.