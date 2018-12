SEMARH E O BANESE ENTREGAM R$ 13 MIL EM PRÊMIOS A ALUNOS

29/12/18 - 06:47:58

Na manhã desta sexta-feira, 28, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e o Banco do Estado de Sergipe (Banese) entregaram R$13 mil em premiação aos 31 alunos que ficaram em 2º e 3º lugares na XI Olimpíada Ambiental.

Na companhia dos pais e de professores, foi assinado um contrato para o recebimento dos valores, que devem ser depositados em conta poupança em no máximo 15 dias úteis.

Os alunos que chegaram em 2º lugar vão receber R$700, um aumento de R$200 em comparação com a premiação para essa colocação no ano passado; e quem ficou em 3º vai receber uma quantia de R$500, também um amento de R$200 comparado com 2017.

O gestor da Semarh, Olivier Chagas, fez questão de estar presente no ato de entrega da premiação, que aconteceu no gabinete da Semarh, e reafirmou que a Olimpíada ambiental foi um grande sucesso.

“A Olimpíada Ambiental é uma das coisas maravilhosas que desenvolvemos aqui. Ver essa garotada participando, esses jovens se envolvendo, isso nos deixa muito felizes e esperançosos. Não é o valor que é pago que deve ser considerado importante, mas o valor da participação. Estamos aqui mostrando o nosso respeito e carinho a todos vocês. Ano que vem a Olimpíada vai ser realizada mais uma vez e será um sucesso”, destaca o secretário.

A superintendente de Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental da Semarh, Elane Alvarenga, agradeceu a todas as pessoas envolvidas, desde alunos, professores e equipe da Semarh. “Quero agradecer a todos que participaram. Educação ambiental é uma área muito especial e que a gente precisa mudar os valores. Vivemos numa sociedade de consumo e que muitos valores essenciais da vida são perdidos em prol do ter em vez do ser. A educação ambiental é um trabalho de formiguinha. Estamos passando por uma crise civilizatória, por isso passamos por crise ambiental. Nesse sentido, a Olimpíada Ambiental consegue fazer esse trabalho de reflexão e plantar a sementinha da educação ambiental”, afirma.

O superintendência de Recursos Hídricos, Ailton Rocha, disse que o evento já está consolidado e integra toda a secretaria, inclusive da SRH, que disponibiliza recursos do Progestão com o objetivo de fomentar a Olimpíada. “Quero parabenizar aos alunos por terem se inscrito e isso já é significativo e mais ainda aqueles que foram coroados com a premiação. Esse processo de premiação tem lisura e é bem avaliado. Todos vocês estão aqui por mérito”, elogia.

O representante do Banese, Márcio Nascimento, também fez uso da palavra para elogiar a Olimpíada. “Quero, em nome do Banese, parabenizar a todos. Para nós, a Olimpíada é muito importante porque agrega valor à nossa sociedade. Os alunos são peças fundamentais na nossa sociedade”, coloca.

APROVAÇÃO

A aluna Zuleide Luna, de 17 anos, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Coesi, ficou em 2º lugar na categoria Redação. Para ela, a Olimpíada é um evento que merece mais destaque por todos. “Gostei muito de participar, envolveu a todos nós da escola. Pensamos muito sobre o tema e hoje valeu a pena. Mas eu quero dizer que esse tipo de evento deveria ser mais valorizado porque acho importante cuidar do meio ambiente”.

A professora Patrícia Cardoso, da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, em Aquidabã, agradeceu ao secretário por mais uma Olimpíada. “Estamos felizes e espero que ano que vem aconteça novamente”.

PARTICIPAÇÃO

Também participaram do ato a coordenadora da XI Olimpíada Ambiental, Aline Feitosa, além do gestor da Superintendência de Biodiversidade e Floresta, Elísio Marinho.

Da assessoria

Foto: Lucas Noronha