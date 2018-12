EDVALDO E MINISTRO ENTREGAM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Um dia de extrema felicidade. Foi assim que o prefeito Edvaldo Nogueira definiu este sábado, 29, ao inaugurar as obras de infraestrutura da segunda etapa do bairro 17 de Março. Ao lado do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, do deputado federal e líder do governo no Congresso Nacional, André Moura, e de dezenas de prefeitos sergipanos, o gestor municipal entregou a pavimentação de 37 ruas e a construção de um novo canal na região. Com esta obra, todas as ruas do bairro contam, agora, com drenagem, esgotamento sanitário, asfaltamento, calçadas e sinalização.

“É praticamente um novo bairro, com ruas largas, avenidas, iluminação, esgotamento sanitário, canal de drenagem de água pluvial, entre outras melhorias. Uma obra que retomamos há 11 meses e que transformamos em qualidade de vida. Aqui, você consegue ver a importância do dinheiro público bem aplicado. Quem esteve nesse bairro antes e passa por ele agora, percebe a diferença. Fico imensamente feliz por termos conseguido concretizar esse sonho de tornar o 17 de Março em um bairro modelo”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Ao relembrar de como era a localidade antes de se tornar o bairro que é hoje, Edvaldo destacou que o 17 Março nasceu do desejo de por fim às invasões na capital sergipana. “Há 10 anos, não passava de um grande terreno. Construímos as casas e criamos um novo bairro, para onde foram levadas 1.200 famílias. Comecei a realizar obras estruturantes, deixei ⅔ destas obras realizadas e dinheiro em caixa para a conclusão. Mas infelizmente, mesmo com os recursos garantidos, não andou por quatro anos. Ao retornar à Prefeitura, me comprometi a fazer esta obra. Busquei recursos em Brasília, encontrei André Moura e o ministro Alexandre Baldy, que me estenderam a mão, conseguimos a verba e hoje entregamos essa obra maravilhosa”, recordou.

Edvaldo enfatizou também que a obra foi a primeira a contar com recursos de contrapartida do empréstimo de R$ 50 milhões com a Caixa Econômica Federal. Oportunidade na qual salientou a importância de todos que o ajudaram a concluir a infraestrutura da segunda etapa do bairro 17 de Março. “Agradeço aos vereadores, que aprovaram a liberação do empréstimo, que está aqui, no 17 de Março. Agradeço, mais uma vez, ao deputado federal André Moura, com quem estabeleci uma relação republicana, e ao ministro das Cidades, Alexandre Baldy, pelo carinho com a nossa cidade e pela liberação de um grande volume de recursos para Aracaju”, frisou.

A obra

A infraestrutura da segunda etapa do bairro soma um investimento de mais de R$ 13 milhões. Fruto de um convênio com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades, a ação contemplou três avenidas e 34 ruas com a implantação das redes de drenagem, esgoto, água e energia elétrica. Também foi realizada a pavimentação asfáltica de todas as vias, totalizando 9km de ruas asfaltadas. Através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), foi implantada, ainda, toda a sinalização vertical e horizontal das vias.

O pacote de obras incluiu a construção de um canal de macrodrenagem, com mais de 500 metros de extensão. Interligado ao canal do Santa Maria, a partir da avenida 5, tem como principal finalidade melhorar o sistema de drenagem da área, evitando alagamentos e inundações no período chuvoso. Assim como outras obras que estão sendo executadas pelo governo municipal, em Aracaju, a infraestrutura do 17 de Março foi retomada com apenas 27% de execução, em janeiro de 2018, e concluída após 11 meses.

“Esta obra foi uma das primeiras missões que conseguimos resolver. Quando assinamos a ordem de serviço em janeiro e estive aqui pela primeira vez, fiquei muito triste em ver a situação local. Hoje o sentimento é outro. É uma felicidade ver essa obra magnífica e que demonstra a responsabilidade de Edvaldo, a quem reconheço como um dos melhores e mais competentes prefeitos do Brasil. Parabenizo a ele, a André, por terem lutado pela comunidade, e a equipe da Prefeitura, que suou a camisa e se esforçou para que estivéssemos aqui hoje”, enalteceu o ministro Alexandre Baldy.

De mesmo modo, o deputado federal André Moura definiu o empenho de Edvaldo e a agilidade de sua equipe como pontos fundamentais para a conclusão da obra. “Edvaldo está de parabéns por sua determinação e capacidade. Os esforços que empreendeu para retomar e concluir esta obra estão explícitos no resultado apresentado. É um prefeito que tem trabalhado muito por Aracaju e que demonstra em seus gestos como se faz a boa política. Parabenizo também toda sua equipe, na pessoa do secretário Sérgio Ferrari, pela agilidade em todo o processo desta que é uma grande obra”, exaltou.

Felicidade

A solenidade de inauguração da segunda etapa do bairro 17 de Março foi acompanhada por diversos moradores que fizeram questão de externar a felicidade sentida pela conclusão da obra. A dona de casa Maria Ester da Hora é um exemplo. “Aqui está maravilhoso. Antes de começar a obra eu já agradecia a Deus e hoje sou ainda mais grata porque tenho rede de esgoto, rua asfaltada e dignidade. Edvaldo melhorou a nossa qualidade de vida, então é a ele e a Deus que agradeço por esse trabalho”, comemorou.

Assim como ela, a dona de casa Elenira Barbosa não escondeu sua satisfação. A senhora, que acompanhou todas as etapas da obra disse que sempre acreditou no prefeito Edvaldo. “Desde que ele autorizou eu acreditei. Eu estava lá, abracei ele e falei pessoalmente. Hoje, quando olho para tudo isso, vejo que não estava enganada. Estou muito feliz, muito feliz mesmo”, agradeceu.

Ocupação das Mangabeiras

Prefeito responsável pelas maiores realizações nos bairros Santa Maria e 17 de Março, Edvaldo anunciou, durante a solenidade, que seu maior esforço a partir de agora será conquistar os recursos necessários para iniciar a urbanização e construção de casas na ocupação das Mangabeiras, localizada na mesma região.

“Meu último pedido ao ministro das Cidades é que nos ajude em mais esta conquista. Hoje terminamos uma importante etapa, com a entrega desta obra no bairro 17 de Março, dando dignidade a todos os seus moradores. A partir de agora, meu esforço é levar estas mesmas melhorias a população da ocupação das Mangabeiras. Espero, nos próximos dois anos, conseguir os recursos necessários para iniciar esta obra”, afirmou.

Ainda em seu discurso, o prefeito anunciou que, até fevereiro, entregará a primeira unidade básica de saúde do 17 de Março. E também estabeleceu como prazo o mês de abril para início das obras da maternidade do bairro.

Acompanharam a inauguração o deputado estadual Zezinho Guimarães, os vereadores Bigode do Santa Maria, Antônio Bittencourt, Fábio Meireles, Zezinho do Bugio e Soneca. Também marcaram presença o superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Marco Antônio de Queiroz, dos secretários municipais e prefeitos sergipanos.

Em Sergipe

Além da inauguração no bairro 17 de Março, o prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou o ministro das Cidades em outras agendas no estado, neste sábado. Uma delas foi em Nossa Senhora do Socorro, onde participaram de uma visita ao residencial com 1.000 casas, que está sendo construído através de recursos do Governo do Federal.

