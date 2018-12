Prefeitura de Itabaiana emite nota de pesar pela morte de Guarda Municipal

30/12/18 - 07:25:17

Nota de Pesar

Em nome da Prefeitura Municipal de Itabaiana, a prefeita, Carminha Mendonça, recebe a notícia do falecimento do Guarda Municipal Gilvan dias de Carvalho Júnior, ocorrido na madrugada de sábado (29), em Aracaju, e se solidariza com a família e amigos.

O servidor contribuiu por quatro curtos meses de atividade com dedicação, profissionalismo, honestidade e comprometimento para a preservação da segurança em nosso município, a compreensão da família Guarda Municipal de Itabaiana é abalada, é inconcebível que um jovem morra de maneira tão brutal.

Quando a tragédia nos atinge tão perto, é hora de reforçar nossas crenças e valores, neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado ao Município.

Secretaria Municipal de Comunicação de Itabaiana