Crea-SE vistoria estrutura montada para o Réveillon na Orla da Atalaia

31/12/18 - 13:49:20

No último dia do ano de 2018, a equipe de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) foi a campo para garantir tranqüilidade e segurança a todos que vão festejar a chegada do Novo Ano na praia da Atalaia. Na manhã segunda-feira (31), o Crea-SE, a Defesa Civil de Aracaju e o Corpo de Bombeiros fizeram a última vistoria na estrutura montada para a realização da festa de Réveillon, na orla da Atalaia.

A estrutura é composta por dois palcos quem foram ampliados este ano, seis camarins, house mix, camarote para acessibilidade, 14 estandes para apoio, 80 banheiros químicos, além da estrutura dos fogos de artifício para o show pirotécnico. No ato da fiscalização, o Crea- SE constatou a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que caracteriza legalmente os direitos e obrigações entre profissionais e usuários de seus serviços técnicos e que determina a responsabilidade profissional por eventuais defeitos ou erros técnicos.

“A importância de realizar esta ação visa garantir maior segurança à sociedade, pois, a partir do momento em que a atividade é realizada por um profissional especializado, isso garante que os serviços estão sendo executados de acordo com as normas e técnicas legais. Assegura, ainda, que, se porventura, acontecer algum acidente de trabalho, o profissional responsável pelo serviço poderá ser responsabilizado”, reforça a equipe de Fiscalização do Crea-SE formada pelo gerente de Fiscalização, George Pires de Rezende, Danilo Silva e Venessa Bigi.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Major Sílvio Araújo afirma que o projeto foi executado de acordo com o que foi apresentado inicialmente pelos organizadores do evento. “ A segurança estrutural está constatada”, reforça.

Programação

A festa do Réveillon 2019, que ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, se inicia às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. Às 22h30, sobe ao palco o cantor Luanzinho Moraes. À meia noite, acontece a queima de fogos e, logo após, às 0h30 será a vez da banda Chiclete com Banana garantir a animação do público.

Por Iris Valéria de Azevedo

Foto assessoria