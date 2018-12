ELEMENTOS TROCAM TIROS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO

31/12/18 - 07:01:37

No inicio da manhã desta segunda-feira (31) populares foram surpreendidos com uma troca de tiros entre elementos nas proximidades de uma escola no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que populares que estavam em um ponto de ônibus correram assustados sem saber o que estava acontecendo. A polícia foi acionada para atender a ocorrência e duas viaturas foram até o local, mas até o momento ninguém foi preso.

Também não há informações sobre o que provocou a troca de tiros e se alguém saiu ferido.

Com informações do radialista Alex Carvalho, no Comando Geral da Rádio Jornal